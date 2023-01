„Gestört aber Geil“: DJ-Duo legt beim Weser Open Air am See in Höxter auf

„Gestört aber Geil“. Schon der Name fällt mächtig auf. Die bekannte DJ-Truppe reiht sich am Sonntag, 27. August, ein in die Liste von bekannten Stars, die bei oder parallel der Landesgartenschau in Höxter auftreten.

Die DJs haben schon 2019 in der Stadthalle aufgelegt und das Haus voll gemacht. Diesmal sind sie einer der Topacts beim Weser Open Air am Godelheimer See. Jedes Wochenende unterwegs, ausgebucht und Fans europaweit. GAG sind ein Name, der nicht nur für einen sofort wiedererkennbaren Signature-Sound aus House und Electro steht, sondern sich in den vergangenen Jahren auch zu einem echten Garanten für schweißtreibende Clubnächte und Festival-Auftritte entwickelt hat.