Dr. Maike Stein steigt in Höxteraner Praxis ein

In der kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis an der Kilianikirche in Höxter hat es Veränderungen gegeben: Dr. Katharina Kirchner ist mit Wirkung vom 30. Juni in den Ruhestand gegangen. Nahtlos eingestiegen ist Dr. Maike Stein. Sie betreibt die Praxis nun zusammen mit Dr. Beate Storkebaum, die den Betrieb viele Jahre lang zusammen mit Dr. Kirchner geführt hatte.

Die neue Mitinhaberin Dr. Maike Stein hat auch eine Zulassung als Allgemeinmedizinerin. Der Schwerpunkt liegt aber weiterhin bei der Kinder- und Jugendmedizin. „Das Angebot umfasst alle Leistungen der Kinderarztpraxis, wie zum Beispiel Impfungen, Vorsorgen, Therapie von Allergien, chronischen Erkrankungen und Ultraschalldiagnostik“, berichtet die Ärztin.

Dr. Stein kennt die Praxis, die sie jetzt übernimmt, aus eigenem Erleben: Sie hat nicht nur in der Pädiatrie der KHWE am St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter, sondern auch in der Kinderarztpraxis an der Kilianikirche und in einer allgemeinmedizinischen Praxis als Assistenzärztin gearbeitet. Ihr Studium der Humanmedizin absolvierte sie zuvor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Dort promovierte sie im Bereich der Medizintheorie. Seit 2017 ist sie Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ihr Lebens- und Arbeitsumfeld liegt in der Heimat. Denn Maike Stein ist in Höxter geboren worden. Aufgewachsen in Marienmünster, legte sie am König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter ihr Abitur ab.

Nach dem Studium kehrte sie dann zurück und lebt mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern in Höxter. Die Familie begleitet ihren Neustart in der Gemeinschaftspraxis mit besten Wünschen. „Ich freue mich darauf die kleinen und großen Patienten in den Praxisräumen an der Kilianikirche 14 in Höxter begrüßen zu dürfen“, schaut Dr. Stein nach vorne.