Dr. Ulrich Stiebel ist jetzt Ehrenbürger von Holzminden

Holzmindens Bürgermeister Christian Belke lobte das anhaltende Engagement Ulrich Stiebels im Bereich der regenerativen Energien und im Sozialen. Neben seinem Einsatz als Unternehmer habe er mit eigenen Bauprojekten in Holzminden anschaulich gezeigt, was innovative Ansätze von Energieeffizienz im Gebäudebereich bewirken können. Autor und Journalist Ulrich Wickert schloss sich den Glückwünschen an und hielt einen Impulsvortrag im Rahmen der Feierlichkeiten im Energy Campus Holzminden. Durch das Programm führte Moderatorin Sabine Stamm.

Familie Stiebel beim Festakt in Holzminden. Foto: Stiebel Eltron

Nur selten wird Ehrenbürgerrecht in Holzminden verliehen

„Es kommt nicht alle Tage vor, dass diese satzungsgemäß höchste Ehre seitens der Stadt verliehen wird“, begann Bürgermeister Christian Belke seine Laudatio zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Holzminden an Dr. Ulrich Stiebel. Die Ehrung solle ebenso Anerkennung wie Dank sein, für den besonderen Einsatz Stiebels zugunsten der Stadt und ihrer Belange.

Energy Campus Stiebel in Holzminden: Hier fand die Feierstunde am Donnerstagabend statt. Foto: Stiebel Eltron

Dabei ginge es nicht nur um das Unternehmen Stiebel Eltron, das in Holzminden ansässig ist und dessen Mitinhaber Dr. Ulrich Stiebel ist, sondern vor allem um sein Engagement im Bereich der regenerativen Energien und seiner von ihm gegründeten Stiftung zum Wohl des Pflegekinds. Belke zählte die verschiedenen Wohnraum-Projekte auf, die Dr. Stiebel in Holzminden und Umgebung umsetzte – immer die Nachhaltigkeit und die Effizienz fest im Blick. Dabei setzt der Unternehmer oft auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK). „Sie teilen Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit den Studierenden und vernetzen damit das Studium mit der realen Berufswelt in der Region“, lobt Belke. 1992 gründete Dr. Ulrich Stiebel die „Stiftung zum Wohl des Pflegekindes“. Dank ihrer Unabhängigkeit von öffentlicher Förderung könne sich die Stiftung „eindeutig auf die Seite des Kindes stellen und aus dieser Perspektive heraus tätig werden“, so Belke.

Musik und Unterhaltung gehörten zur Feierstunde anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Dr. Ulrich Stiebel. Foto: Stiebel Eltron

„Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde drückt die Stadt Holzminden ihre große Anerkennung für all das, was sie in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, aus“, so Belke weiter, „Es ist ermutigend, wie sie aus der Tradition Ihres Unternehmens sowie aus eigenen Erfahrungen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Entscheidungen, die ein besseres Leben im Bereich der Energienutzung ebenso wie im Leben von Pflegekindern ermöglichen sollen“, fasst Belke anerkennend zusammen.

Ex-ARD-Tagesthemen-Moderator, Autor und Journalist Ulrich Wickert spricht im Energy Campus. Foto: Stiebel Eltron

Auf die Laudatio und Verleihung der Ehrenbürgerwürde durch Christian Belke folgte ein Impulsvortrag des Journalisten und Autors Ulrich Wickert. Er sprach über Ethik in der Wirtschaft und das Zusammenleben einer Gesellschaft. Ethisch zu handeln bedeute, die Regeln der Gesellschaft einzuhalten. „Um Menschen zu überzeugen, ethisch zu handeln, braucht es Lehrmeister“, führt Wickert aus. Es gäbe vorbildliche Wirtschaftsführer, die innovative Ideen haben, diese umsetzen und damit zum Motor der Gesellschaft würden. „Und immer mehr wächst das Bewusstsein, dass neben den wirtschaftlichen Zielen sozial verantwortliches Handeln unabdingbar ist.“ Denn was der Gesellschaft diene, das diene auch der Wirtschaft. „Als Bürger und als Unternehmen dienen Sie der Gemeinschaft als Vorbild“, schloss Wickert an Dr. Ulrich Stiebel gerichtet.

Privat und beruflich der Stadt Holzminden verbunden

„Dies sei ein bewegender Moment in seinem Leben“, sagte Dr. Ulrich Stiebel in seinen Dankesworten. In Holzminden habe er seine Kindheit und seine Schulzeit verbracht. „Es war ein großes Glück, hier aufzuwachsen – hier in der Stadt und hier auf dem Werksgelände von Stiebel Eltron“, meinte der frisch ernannte Ehrenbürger der Stadt Holzminden. „Es ist ein Schatz, den man sein ganzes Leben mit sich trägt, wenn man eine so schöne Heimat hat.“

Bürgermeister Christian Behlke und das Ehepaar Dr. Ulrich und Inge Stiebel. Foto: Stiebel Eltron

Auch Fabian Stiebel richtete einige Worte an seinen Vater: „Du hast dich für die Firma, die Familie und für Holzminden entschieden. Dabei hast du es dir nie leicht gemacht, denn dir sind – wie auch deinem Vater – immer die Menschen das Wichtigste gewesen.“

Wegbegleiter von Dr. Stiebel bei Festakt

Geladen waren Freunde und Wegbegleiter der Familie und des Unternehmens, Vertreter aus der Politik, der hiesigen Wirtschaft, von Verbänden und weiteren Institutionen - jeweils von beiden Seiten der Weser. Selbstverständlich waren die Ratsmitglieder des aktuellen Stadtrates eingeladen, ebenso ihre Vorgänger sowie der ehemalige Bürgermeister Jürgen Daul, da der Beschluss, Dr. Ulrich Stiebel zum Ehrenbürger zu ernennen, bereits 2019 getroffen worden war. Coronabedingt konnte die Veranstaltung zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde allerdings erst jetzt stattfinden. Durch das Programm der Veranstaltung im Holzmindener Energy Campus führte die charmante Moderatorin Sabine Stamm.

Unternehmen Stiebel Eltron

Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik.

Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klare Linie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltron produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln (NRW), in Freudenberg (NRW) und in Eschwege (Hessen) sowie an vier weiteren Standorten im Ausland (Arvika/Schweden, Tianjin/China, Ayuttaya/Thailand, Poprad/Slowakei).