Bahn: Fahrgäste müssen zwischen Paderborn, Höxter und Holzminden Bus fahren

Wichtige Info für alle Bahnfahrer! Sie müssen sich zwischen Freitag, 30. September, und Freitag, 14. Oktober, auf Behinderungen im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Paderborn und Altenbeken sowie weiter in Richtung Holzminden einstellen. Der Fahrplan der Egge-Bahn (Linie RB 84) ändert sich baustellenbedingt, teilweise wird für die Strecke ein Ersatzbus eingesetzt. Die Nordwestbahn berichtet in einer Mitteilung darüber.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn (DB Netz AG) finden Gleis- und bauarbeiten statt. ) Für alle dadurch ausfallenden Zugverbindungen fahren Busse. Des Weiteren kommt es von Holzminden nach Altenbeken bei einigen Zugverbindungen zu Fahrzeitanpassungen. Die Fahrgäste werden zudem gebeten, zu beachten, dass von Altenbeken bis Paderborn vereinzelt Verspätungen bis zu fünf Minuten möglich sind.

Betroffen sind in erster Linie Fahrten zu Tagesrandzeiten. So wird etwa für die Fahrt um 4.22 Uhr von Paderborn nach Altenbeken in der Zeit vom 10. bis zu, 14. Oktober ein Bus eingesetzt, die Fahrt um 6.07 Uhr entfällt ganz. Ab Altenbeken ist die Weiterfahrt mit dem Zug möglich.

Auch in den späten Abendstunden - ab 20.27 Uhr - müssen Pendler an einigen Tagen zunächst in Paderborn in den Bus steigen, ehe sie ab Altenbeken mit dem Zug weiter Richtung Holzminden fahren können. Am Sonntag und Montag, 2. und 3. Oktober, erfolgt die Strecke von Paderborn bis Holzminden um 22.49 Uhr komplett mit dem Schienenersatzverkehr. Die Fahrt um 23.15 Uhr entfällt. Teilweise wird während des Baustellenzeitraums ein zusätzlicher Bis um 22.40 und um 23.40 Uhr angeboten.

Die Bahn: Auch für die Fahrten von Holzminden gibt es Einschränkungen zwischen Altenbeken und Paderborn. In der Zeit zwischen 21.02 und 0.14 Uhr muss an einigen Tagen ein Bus eingesetzt werden. Der komplette Ersatzfahrplan ist auf der Website der Nordwestbahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de) abrufbar.

Die Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich. Die Nordwestbahn weist darauf hin, dass in den Zügen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung für die Fahrgäste besteht, eine medizinische Maske zu tragen (OP- oder FFP2-Maske). In Niedersachsen muss eine FFP2-Maske getragen werden. Diese Pflicht gilt auch in den Ersatzbussen.