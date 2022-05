Bedarfsabfrage in Ortschaften im Stadtgebiet läuft eher schleppend

Höxter

Alle wollen doch das schnelle Internet. Das Interesse der Haushalte in Höxters Ortschaften an Glasfaseranschlüssen ist aber noch nicht sehr groß. Das Problem: Nur noch bis zum 11. Juni läuft eine Bedarfsabfrage in den Dörfern.

Von Michael Robrecht