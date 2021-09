Ein Berufssoldat in karitativer Mission

Mehr als 550 Aussteller hatten sich in diesem Jahr für die große Modellbauausstellung in der Pionierkaserne von Holzminden angemeldet – wenn nicht die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Die geplante 22. Wohltätigkeitsveranstaltung im September 2020 musste abgesagt werden.

Aber um so größer ist die Freude, dass deshalb die jährliche Spendensumme zu Gunsten der Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe nicht eingebrochen ist. Im Gegenteil, die Hilfsbereitschaft fällt so groß aus wie noch nie. Den stolzen Gesamtbetrag in Höhe von 26.000 Euro (viele Einzelspenden) konnte jetzt Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann (60) überreichen. Darüber freuten sich nicht nur der Bataillonskommandeur Gunter Flach und der Unteroffizier Manuel Seipold, der auch bei den Kameraden für die gute Sache gesammelt hatte, sondern ebenso der Holzmindener Landrat Michael Schünemann und Bürgermeister Jürgen Daul.

Es sei ein großes Zeichen der Solidarität, das über die Bundeswehr hinaus in die ganze Region strahle. Für die Deutsche Krebshilfe bedankte sich der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven in einem persönlichen Schreiben an Helmut Duntemann für das Engagement und die hohe Spendensumme. Kommandeur Gunter Flach zitierte aus dem Schreiben: „Trotz der Pandemie-bedingten Absage der Modellbauausstellung hat das ganze Team die befreundeten Modellbauvereine, Modellbauer, Helfer, Soldaten sowie Bürger aus der Region dazu motiviert, krebskranke Kinder auch während der ungewöhnlichen Zeit zu unterstützen. Auch ohne die eigentliche Ausstellung sind dabei großartige 26.000 Euro zusammengekommen. Dafür sind wir allen, die dazu beigetragen haben, außerordentlich dankbar!“

Großes Zeichen der Solidarität

Nettekoven erinnert an die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte. „Überlebte in den 1970er-Jahren, als die Deutsche Krebshilfe gegründet wurde, kaum ein Kind seine Krebserkrankung, so sind seitdem erhebliche Fortschritte in der Krebsbekämpfung erzielt worden.“ Vier von fünf krebserkrankten Kindern könnten heute geheilt werden. Zu dieser Entwicklung hätten auch die Spenden maßgeblich beigetragen.

Seit 1997 engagieren sich Oberstabsfeldwebel Helmut Duntemann und Soldaten des Panzerflugabwehrraketenbataillon 300 und seit 2006 Soldaten des Panzerpionierbataillon 1 in Holzminden für die Deutsche Kinder-Krebshilfe. Duntemann: „Ich begegnete zum ersten Mal Kindern, die an Krebs leiden, als meine Frau 1996 ins Krankenhaus musste.“ Er wollte helfen und erhielt gleich Unterstützung von seinem Bataillon.

Ehrenamtliche stehen zur Seite

Aber auch ehrenamtliche Helfer stehen ihm zur Seite, Soldaten zum Beispiel. Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Die Veranstaltung in Holzminden setzte die von Helmut Duntemann zu Anfang im Standort Fuldatal-Rothwesten durchgeführte Modellbauausstellung und Originalfahrzeugausstellung fort. Rund eine Dreiviertelmillion Euro konnten durch die Modellbauausstellungen schon an die Stiftung weitergereicht werden. Dabei setzen die Veranstalter immer auf die passenden Zutaten. „Alle Maßstäbe bei den Modellbauern sind vertreten – sowie alle Themen und Fachbereiche. Wir haben bei der Auflage immer neue Sachen, die präsentiert werden. Deswegen ist auch die Fangemeinde so groß. Wir zählen stets bis zu 15.000 Besucher an einem Wochenende!“ Duntemann weiter: „Ich habe bis 2025 vor, dass wir die eine Million Euro als Gesamtsumme noch erreichen werden!“

Oberstleutnant Flach: „Seit 60 Jahren sind die Pioniere hier und die Bundeswehr in der Region fest integriert. Sie sind nicht nur akzeptiert, sondern ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Es fiel mir sehr schwer, die Ausstellung absagen zu müssen, aber wir hatten keine Wahl. Die herausragende Summe von 26.000 Euro ist ein großer Erfolg für die Kinder-Krebshilfe. Auch wenn der Corona-Virus die Welt fest im Griff hat, dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Sachen, die uns wichtig sind, fortgesetzt werden. Wir unterstützen daher Helmut Duntemann weiterhin gerne in seinem sozialen Engagement.“ Landrat Schünemann betonte: „Mit diesem tollen Ergebnis wird von allen Geschlossenheit gezeigt!“ Und Bürgermeister Daul sagte, dass eine Krebs-Diagnose für Betroffene und ihre Familien immer sehr schwer sei. Diese Spendenaktion für einen guten Zweck stelle einen vorbildlichen „Schulterschluss“ zwischen dem Bataillon, der Stadt, dem Landkreis und der zivilen Bürgerschaft dar.

Mit dem Geld könne man viel bewirken und gerade den Kindern direkt helfen. Alle freuen sich nun auf die 22. Ausstellung – am 11. und 12. September 2021.