Kloster ist zur Weihnachtszeit für viele Gläubige ein Sehnsuchtsort

Damian ist eine außergewöhnliche Erscheinung und stets gut gelaunt sowie immer gastfreundlich. Wenn es sein Tagesablauf zulässt, läuft er sehr gerne auf den Wanderwegen rund um das Kloster bei Höxter. Er liebt die Natur und genießt die Ruhe. Auch auf dem Gelände der Abtei spürt man die große Verbundenheit zur Natur. Jetzt schon eine grüne Oase, wird es bald einen neu angelegten Klostergarten mit einer Streuobstwiese geben. Damian freut sich auf die Landesgartenschau und kündigt seine Mitarbeit 2023 an. „Wir halten unsere Tore für die LGS-Besucher offen und sind beim Schöpfungsgarten der Religionsgemeinschaften auf der Gartenschau mit dabei“, kündigt er in seiner Jahresvorschau an. Den eigenen Klostergarten in Brenkhausen wolle er als Ort präsentieren, der gastfreundlich sei. LGS-Gäste könnten im Kloster oder im Hotel gegenüber übernachten. Der Umbau des Klostergartens sei so schön geworden, schwärmt Anba Damian. Die ersten selbst gezogenen Sonnenblumen habe er im Sommer persönlich in Höxter an Bürgermeister und Baudezernentin überreicht.

