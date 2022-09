Ein kleiner Ersatz für Huxori: Markttage als Treffpunkt für Höxteraner

After-Work-Party am Freitag - Flohmarkt und Musik am Samstag - Gelegenheit zum Feiern und zum Plaudern

Höxter

Der traditionsreiche und beliebte „Huxori-Markt“ ist 2022 wegen der vielen Baustellen in der Innenstadt ausgefallen. Das Ersatzprogramm war jedoch rückblickend viel mehr als das. Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltete alternativ zum größten Volksfest der Stadt, traditionell am letzten Wochenende im September, gelungene „Höxteraner Markttage“ und bot vielerlei Programm, das ein klein wenig an vergangene „Huxori"-Märkte erinnerte.

Von Katharina Grote