Einbruchsversuch in der Höxteraner Innenstadt

Bislang unbekannte Täte haben versucht, zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Lottogeschäft in der Höxteraner Innenstadt einzubrechen.

Das hat die Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt. Demnach konnten an der Eingangstür zum Geschäft „frische Aufbruchspuren“ festgestellt werden.

In das Geschäft sei der Täter jedoch nicht gelangt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sie können sich melden unter Telefon 05271/9620.

In Brakel hatten ebenfalls Unbekannte in der Nacht zu Sonntag versucht, in eine Tankstelle einzusteigen.