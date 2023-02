Oberstaatsanwalt zum Vorfall in Kaserne in Höxter:   „Wir schließen nichts aus - auch islamistischen Hintergrund nicht“

Wer ist der Mann, der in Höxters Kaserne durch einen bizarren Auftritt auf einem Autodach für Aufsehen gesorgt hat? Die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Kripo vernahmen den Tatverdächtigen auch am Mittwoch intensiv und sorgfältig weiter. Oberstaatsanwalt Ralf Meyer sagte dem WESTFALEN-BLATT am frühen Abend, dass man in alle Richtungen ermittle. „Wir schließen nichts aus - auch einen islamistischen Hintergrund nicht."

Am Mittwochnachmittag (8. Februar) an der Kaserne Höxter: Der silberne Opel Zafira steht ganz allein auf dem Parkstreifen vor der alten Kaserneneinfahrt und wartet darauf, dass ihn jemand abholt. Inzwischen wird der Wagen erkannt und auch fotografiert.

Haft oder Psychiatrie? Am Donnerstag werde entschieden, ob ein Antrag bei Gericht gestellt werde, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen oder in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen. An diesem Mittwoch sei man noch nicht so weit, schilderte Meyer diesen nicht ganz einfach gelagerten Fall Höxter. Weitere Erklärungen zum Vorfall und wie der Verdächtige in die Kaserne gefahren sei, die gebe es vorerst nicht.