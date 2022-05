Eine Fähre wie in Heinsen fährt auch in Höxter

Höxter

„Die Fähre kommt.“ Bürgermeister Daniel Hartmann hat im Rat am Abend noch einmal versprochen, dass es eine Fährverbindung geben werde, sobald Straßen NRW die Baustelle auf der Weserbrücke auch für Radfahrer und Fußgänger komplett schließe. Am Dienstag nach Pfingsten, 7. Juni, solle die Fähre in Betrieb genommen werden. Das Datum ändere sich, wenn die Brücke länger geöffnet bleibe.

Von Michael Robrecht