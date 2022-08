Eines der größten in Ostwestfalen: endlich wieder Oktoberfest in Lüchtringen

Höxter-Lüchtringen

Dirndl und Lederhosen an, denn im September ist wieder Wiesnzeit: „O'zapft is!“ heißt es nach zweijähriger Corona-Zwangspause am 17. und 18. September in Lüchtringen. Dann findet auf den „Weserwiesn“ zum elften Mal unter der Federführung der Blaskapelle wieder eines der größten Oktoberfeste in Ostwestfalen und dem Weserbergland statt.

Von Thomas Kube