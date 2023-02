Einige Höfe und Plätze in Höxter sind Sorgenkinder

Drei Orte in Höxter - drei Sorgenkinder. Die Arkaden zwischen Deutscher Bank und KiK/Arbeitsagentur in der Weserstraße, der Gänsemarkt und der leere Platz hinter der Volkshochschule standen im Fokus eines Nachmittags, der die Höxteraner zum offenen Dialog eingeladen hatte. Wie kann man die Höfe und Plätze besser nutzen?

VHS-Leiter Rainer Schwiete freute sich über das große Interesse aus der Bürgerschaft. Die Architektur-Studenten, die extra aus Bremen angereist waren, hatten interessante Gesprächspartner in Höxter gefunden. Bereits zum zweiten Mal besuchten sie die Kreisstadter, um das vorzustellen, was sie im Rahmen ihres Architekturstudiums (Wintersemester 2022/23) an kreativen Ideen für Höfe und Plätze und deren Nutzung ausgearbeitet hatten. Leben soll in die Höfe, so das Credo der zukünftigen Architekten.