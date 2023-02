EKD-Ratsvorsitzende Kurschus in Corvey: Bibel gibt Halt

1200 Jahre Kloster: Ökumenische Ansgar-Vesper in der ehemaligen Abteikirche

Höxter

Zur Ansgar-Vesper und zum 1200-jährigen Bestehen des Klosters in Corvey hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, die Bedeutung der Bibel für den christlichen Glauben in ihrer Festansprache hervorgehoben. Auch Diözesanadministrator Dr. Michael Bredeck vom Erzbistum sprach den Gläubigen Mut zu.

Von Harald Iding