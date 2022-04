Endlich wieder Leben in der Stadt

Endlich mal wieder raus, endlich ist wieder Leben in der Stadt: Der „Höxteraner Frühling“ hat trotz launischen Aprilwetters am Sonntag Besucherscharen in Höxters gute Stube gelockt.

Die war zwar zum Teil noch Baustelle. Das machte den Gästen aber gar nichts. Sie hielten es mit dem sympathischen Stelzenläufer Rene Klaassen, der aus drei Metern Höhe einen Überblick hatte und zu einem eindeutigen Schluss kam: „Eure Stadt wird richtig schön!“ Baulich wird sie es, stimmungsmäßig war sie es schon an diesem ersten verkaufsoffenen Sonntag seit langem.

Verkaufen Luftballons am Marktplatz: Beverly Krummacker und Chris Scheffler. Foto: Michael Robrecht

LGS-Botschafterin Holli alias Pia Schmid (14) mischte sich mit strahlendem Lächeln unter die Menschen. Das Stadtfest war ihr zweiter Auftritt vor großem Publikum. Für die jüngsten Gäste hatte sie Karten, Tütchen mit Blumensamen und Mandalas zum Ausmalen dabei. „Die Kinder freuen sich, wenn sie sich etwas aussuchen dürfen.“ Mit ihren bunten Flügeln bringt Holli ihre Augen zum Leuchten. Der Landesgartenschau sieht sie mit Freude entgegen. Und ist voller Überzeugung ihr Aushängeschild: „Ich möchte Teil dieses tollen Events sein.“ Sagt‘s und lächelt wieder in eine Handy-Kamera. Denn viele Besucher nehmen ein Erinnerungsfoto mit Holli vom Frühlingsfest mit. Dann ziehen sie weiter und bummeln durch die Geschäfte.

Das gibt es nur 2022: An der Baustelle vorbei schlängeln sich die Gäste durch die Fußgängerzone in Höxter. Viele Menschen nutzen das Frühlingsfest am Sonntag zum Bummeln. Foto: Michael Robrecht

„Wir sind froh, dass die Stadt so belebt ist“, sagt Hendrik Thüning, Geschäftsführer des Mode- und Sporthauses Klingemann. „Es ist wieder Licht am Ende des Tunnels.“ Raus aus dem Jogger, rein in schönere Kleidung: Die Menschen haben wieder Lust, sich schick zu kleiden. Farbenfroh darf es auch sein. „Wir wollen uns alle mal wieder schmücken nach der Tristesse“, so Thüning. Was die Silhouetten angeht, so spielt die Mode mit Formen. Die Hosen kommen weiter daher. Dazu ist es oben dann eng. Umgekehrt geht es auch.

Höxteraner Frühling lockt Hunderte in die Stadt Höxteraner Frühling und offener Sonntag Foto: Michael Robrecht Fotoshooting mit LÖGS-Botschafterin Holli alias Pia Schmid: Viele Familien kehrten mit einem Erinnerungsfoto auf dem Handy vom Frühlingsfest zurück. Foto: Sabine Robrecht Kärtchen, Tütchen mit Blumensamen und Mandalas zum Ausmalen hatte LGS-Botschafterin Holli alias Pia Schmid für die kleinen Gäste des Frühlingsfestes dabei. Auch Maily (9) und ihre kleine Schwester Emily (3) freuten sich sehr. Foto: Sabine Robrecht An der Baustelle vorbei schlängeln sich die Gäste durch die Fußgängerzone. Viele Menschen nutzen das Frühlingsfest zum Bummeln. Foto: Sabine Robrecht Für süße Leckereien ist man nie zu betagt: Der Stelzenläufer hatte für die Gäste des Frühlingsfestes Wegzehrung dabei. Aus seiner Höhe betrachtet fand er die Neugestaltung der Fußgängerzone vielversprechend. Foto: Sabine Robrecht Farbe ist auch bei den Herren ein großes Thema im Modefrühling 2022. Hendrik Thüning (rechts), Geschäftsführer des Mode- und Sporthauses Klingemann, und Mitarbeiter Rouven Ring berieten am Sonntag die Kunden. Foto: Sabine Robrecht

Von all diesen Trends haben sich die Gäste verzaubern lassen. Und auch die Blumenbeete in der Stadt und das Festprogramm wirkten wie Balsam nach trüber pandemischer Zeit.