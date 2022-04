Endlich wieder Osterdisco mit Partyhits und Scratch-Einlagen

Endlich wieder Disco-Time! Die Stadthalle Höxter wird am Ostersamstag, 16. April, ab 20 Uhr zur Disco: Das DJ-Team der „Nachtarena Revival“ aus Bielefeld legt die besten Hits der 90er und 2000er auf.

Stadthalle Höxter wird am Karsamstag zur Disco – DJs aus Bielefeld legen auf

DJ Kiko, DJ Søren und MC Gee aus Bielefeld legen in Höxter auf.

DJ Søren, DJ Kiko und MC Gee werden die Besucher mit den besten Hits aus dieser musikalisch spannenden Epoche unterhalten. Die Drei performen das ganze Spektakel auf ihre besondere Art und Weise – an Original Turntables, mit Rap- und Scratch Einlagen – denn die DJs sind nicht nur bei der „Nachtarena Revival“ am Start, sondern ziehen auch als „OldschoolKingz“ durch die Clubs in OWL.