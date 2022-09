Erneute Brandstiftung im Schulzentrum in Höxter

Erneut hat es im Höxteraner Schulzentrum gebrannt. Eine auf dem Schulhof des König-Wilhelm-Gymnasiums aufgestellte Relax-Liege wurde zwischen Freitag, 16., und Montag, 19. September, in Brand gesetzt.

Relax-Liege in Brand gesetzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Gesamtschaden bewegt sich im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Bereits am vorgehenden Wochenende, am Samstag, 10. September, hatte ein aufmerksamer Anwohner einen Brand auf dem Schulhof der Sekundarschule in Höxter bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die alarmierte Streifenbesatzung entdeckte damals im Innenhof der Sekundarschule unter einem Vordach eine brennende Mülltonne.

Die Polizisten konnten das Feuer mit einem kleinen Feuerlöscher umgehend ersticken. Außerdem stellten sie einen weiteren ausgebrannten Mülleimer und Brandspuren an einer Sitzbank in der Nähe fest.

Nun hat es den Schulhof des Gymnasiums getroffen, auf dem die Relax-Liege vorsätzlich angesteckt wurde. Ob beide Fälle in Zusammenhang stehen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.