Der Rat Höxter hat in seiner letzten Sitzung 2022 am Dienstag die Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung geändert. CDU, Grüne, FDP und UWG stimmten zu. Neun Ratsmitglieder von SPD und BfH enthielten sich.

Rat Höxter: Entwässerungsgebühren nach OVG-Urteil neu festgesetzt – 1,9 Millionen Überhang geht zurück an Bürger

Bei den Gebühren ist in Höxter beim Trink- und Abwasser dieses Jahr viel Bewegung.

In seinen Sitzungen im August und November hat der Rat die neuen Kalkulationsprinzipien für seine Gebührenhaushalte beschlossen, die sich an der geänderten Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes NRW sowie der im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Novellierung des Kommunalabgabegesetzes NRW (KAG) orientieren. Die Kalkulationsprinzipien finden laut Stadtverwaltung bereits in der Gebührenabrechnung 2021 erstmalig Anwendung und führen im

Ergebnis zu einer deutlichen Senkung des Gebührenbedarfs.