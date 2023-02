Erste koptisch-orthodoxe Novizin in Höxter – Weberhaus in Nieheim wird Nonnenkloster

Das hat es im koptisch-orthodoxen Kloster von Höxter-Brenkhausen noch nicht gegeben: Am Freitag ist dort die erste Novizin (Anwärterin) empfangen und eingekleidet worden. Es gibt Neuigkeiten für das ehemalige Weberhaus in Nieheim.

Premiere: Die erste koptisch-orthodoxe Novizin ist am Freitag im Kloster Höxter-Brenkhausen empfangen und eingekleidet worden. Bischof Anba Damian (Mitte) heißt sie willkommen: „Die Novizin wird den Ordensnamen Damiana tragen.“

In der früheren Bildungsstätte soll ein Nonnenkloster der Kopten gegründet werden, so Bischof Anba Damian gegenüber dieser Zeitung. Dort wird auch die Niederlassung der Novizin sein, die den Ordensnamen „Damiana“ tragen wird. Ihr erster Besuch als Novizin hat das Kloster in Herstelle als Ziel.