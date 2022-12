Erste Open-Air-Silvester-Party in Höxter mit drei DJ's vor den „Bürgerstuben"

Höxter

So ein Angebot zum Jahreswechsel hat es in Höxter noch nie gegeben: die erste Open-Air-Silvester-Party. Das „Bürgerstuben-Team“ erwartet ab 18 Uhr am Samstag, 31. Dezember, 500 Besucher rund um den Schalker Markt. Nicht nur, dass sich der „Bürgerstuben“-Wirt Andi Rüther als Chef mit einem „Knall“ zum Jahresende „verabschiedet“: Im Anschluss an seine Silvester-Abschiedssause, die schon um 11 Uhr beginnt, geht es mit der Party zum Jahreswechsel am Abend nahtlos weiter. Gleich drei DJ‘s werden aufgeboten, um mit den Höxteranern ins neue Jahr zu feiern und zu tanzen.

Von Michael Robrecht