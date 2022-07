Erster Maschinenbrand in neuer Boffzener Glasfabrik

Feueralarm in der neuen Boffzener Glashütte: Ein Maschinenbrand bei Noelle und von Campe hat am Dienstagabend um 17.26 Uhr einen größeren Einsatz von Feuerwehrkräften und dem Rettungsdienst ausgelöst. Die Werkfeuerwehr von Noelle griff als erstes erfolgreich ein.

In der neuen Glasfabrik von Noelle und von Campe in Boffzen hat es gebrannt.

An und in der Glasfabrik waren auch die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Orte im Einsatz. Kräfte aus Boffzen, Fürstenberg, Lauenförde, Höxter und Derental sowie Rettungswagen und die Polizei kamen zur Glashütte. Den Glashütten-Mitarbeitern gelang es, die Flammen an der Glasproduktionsmaschine selbst zu löschen. Größerer Schaden wurde laut der Wehren so verhindert. Einen größeren Gebäudeschaden hat es nicht gegeben. Von den Feuerwehren berichtet wird, dass ein Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher verhinderte, dass Schlimmeres passierte. Er hatte zum Handfeuerlöscher gegriffen, als er das Feuer an der Maschine in der Produktionshalle bemerkte. Bei Eintreffen der umliegenden Feuerwehren war der Brand zum Glück schon aus.

Immer wieder gibt es Maschinenbrände

„Feuer bei Noelle + von Campe – Über den Gleisen“ – nicht zum ersten Mal lief diese Meldung über die Alarmempfänger der Feuerwehrleute. Der Maschinenbrand an Wanne 4 im neuen Werk war eine „Premiere“ im Neubau. Zuletzt hatte es in der Nachbarglashütte im Mai einen Brand mit sechs Verletzten (Rauch eingeatmet) gegeben.

Auch aus Höxter rückte die Feuerwehr mit Wagen und Drehleiter an. Foto: Feuerwehr Boffzen

Für die 70 Feuerwehrkräfte war die extreme Außentemperatur (36 bis 38 Grad) ein Problem: Die Aufräum- und Löscharbeiten mussten bei noch höheren Temperaturen im Inneren des Werkes (50 Grad plus X) geleistet werden. Die Feuerwehrleute konnten immer nur kurze Zeit im Gebäude eingesetzt werden. Zusätzlich zu den Feuerwehrkameraden waren noch drei Rettungswagen-Besatzungen und ein Notarzt vor Ort. Eine Wärmebildkamera wurde auf dem Dach zum Aufspüren möglicher Brandnester eingesetzt. Auch eine Wasserversorgung wurde aufgebaut, berichtete die Feuerwehr der Samtgemeinde Boffzen.

Das neue Glasherstellungswerk ist erst seit einigen Monaten in Betrieb. Es wurde für 80 Millionen Euro neben dem bestehendes Werk „Über den Gleisen“ am Ortsrand von Boffzen gebaut. 650 Millionen Konservengläser werden in Boffzen in drei Werken jedes Jahr hergestellt. Die N&C-Unternehmensleitung nannte 2021 weitere Zahlen: 530 Mitarbeiter (2007 waren es noch 250), 29 Auszubildende und namhafte Kunden in der Lebensmittelbranche. 45 Prozent der Gläser gehen in den Export, 55 Prozent ins Inland.

Die Glashütte Noelle & von Campe existiert als inhabergeführte Firma seit 1866. 80 Prozent der Anteile gehören heute Familie Pokorny aus Holzminden, 13 Prozent Familie Becker (Boffzen) und 7 Prozent Familie Kleine (Boffzen).