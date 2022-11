Erster Schnee der Saison im Kreis Höxter

Glättewarnung für Weserbergland: In einigen Regionen ist der Winter am Freitagabend eingekehrt

Überraschung am Freitagabend um 19 Uhr in Höxter: Der Schnee bleibt liegen.

Minusgrade: Nachts bleibt's vorerst frostig

Es hat am Freitagabend überall im Weserbergland geschneit. In den Höhenlagen blieb der Schnee liegen. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) kündigte für den Kreis für die Nacht weiteren Schnee an. Der Meteorologe Alexander König (DWD) warnt vor Straßenglätte wegen überfrierender Nässe vor allem in Süd-Niedersachsen und Ost-OWL. Schneefall sei im Raum Göttingen, im Weserbergland und im Harz weiter möglich. Tagsüber wird es am Samstag nicht wärmer als zwei bis drei Grad Celsius.

Für die Rentiere im Schnee im Solling ist einige Tage Winter angesagt. Wildnisfarmer Axel Winter hält auf dem früheren Sportplatz in Silberborn jetzt auch Rentiere. Foto: Solling-Vogler-Region SVR

Grund für die kurze Kältewelle ist das Aufeinandertreffen von arktischer Kaltluft aus Nordosten und Subtropikluft aus Südwesteuropa über Deuschland. Von Dauer ist dieses kleine Winter-Intermezzo aber wahrscheinlich nicht. Bereits am Montag steigen die Temperaturen ortsweise wieder in zweistellige Bereiche. Dabei bleibt es regnerisch.

In Paderborn ist als erster Stadt im Hochstift der Weihnachtsmarkt in dieser Woche eröffnet worden. In Höxter folgt nächste Woche Donnerstag der Weihnachtsmarktstart. In Holzminden öffnet am Montag die Eisbahn. In Beverungen ist die Eishalle ab Samstag, 19. November offen.

Die Beverunger Eisbahn öffnet am Samstag, 19. November. Infos: https://www.beverunger-eisbahn.de Foto: Iding