Warum eine Haselmaus-Kolonie am Bielenberg den Neubau eines Hochbehälters um ein Jahr verzögert hat

Höxter

Baubeginn für den neuen Trinkwasser-Hochbehälter am oberen Trift am Bielenberg in Höxter: Vor wenigen Tagen fiel der Startschuss für das 1,9 Millionen-Euro-Projekt, das die Trinkwasserversorgung in Höxters Kernstadt zeitgemäß aufstellt. Eigentlich sollte der Neubau längst begonnen haben, aber die im Gelände ansässige geschützte Haselmaus hat das stark verzögert.

Bearbeitet von Michael Robrecht