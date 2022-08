Erstes Hafenbräu, Ketchup "made in Bevern" und großer Lüchtringen-Treff

Hamburg hat ein Hafenfest - und Lüchtringen auch. Am Samstag, 27. August, fällt um 17 Uhr wieder der Startschuss für dieses Traditions-Ortschafts-Event. Genau dann springen immer um die 50 Schwimmerinnen und Schwimmer in die in diesem Jahr durch das Niedrigwasser etwas reduzierten Fluten der Weser.

Weserschwimmen und Hafenfest an der Fährstelle: 88-Jähriger will wieder den Fluss durchqueren

Das 21. Weserschwimmen in der Kombination mit dem Hafenfest war vor einem Jahr ein großer Erfolg. "Als Fischereiverein wollen wir damit auch einen Beitrag zum Dorfleben leisten. Es ist einfach immer ein Erlebnis für alle „einfach mal unbeschwert zu sein“, sagt Friedel Höke. Willi Wehrmann (vorne), mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer auch dieses Jahr, schafft jedes Jahr die Flussdurchquerung mühelos.

Beim 22. Weserschwimmen am alten Fährhaus in Verbindung mit dem Hafenfest vor dem Vereinsheim des Fischereivereins wagen sich ältere und auch jüngere Schwimmer in den Fluss. Wer über das Seepferdchen-Abzeichen verfügt, der darf teilnehmen.

Die Lüchtringer freuen sich auf das Hafenfest am 27. August. Foto: Schwiete

Stände an der Fährstelle

Der Vorsitzende des Fischereivereins, Friedel Höke, freut sich, dass das Fest eine Gelegenheit für die Menschen im Ort sei, sich zu treffen. „Der Fischereiverein will mit dieser Aktion in Verbindung mit dem Hafenfest in Pandemiezeiten die Dorfgemeinschaft stärken“, sagte Höke. Kontakte zu pflegen sei besonders für alle Vereine sehr wichtig. „Tradition muss verlässlich sein: verbessern ja, verändern nein“, formulierte der Vereinsvorsitzende sein Credo.

Die Dorfgemeinschaft in Lüchtringen hofft auf viele Gäste beim Hafenfest am 27. August. Foto: Michael Robrecht

Willi Wehrmann: mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer

Willi Wehrmann, mit 88 Jahren der älteste Teilnehmer, schafft jedes Jahr die Flussdurchquerung mühelos und ist auch 2022 wieder dabei. Paula Henke war mit ihren zwölf Jahren 2021 die jüngste Teilnehmerin. Gibt es dieses Jahr noch jünger Schwimmer? Für die Sicherheit patrouillieren zwei Boote von der DLRG Ortsgruppe Höxter und der Feuerwehr Lüchtringen auf der Weser.

Schöne Erinnerung: Weserschwimmen Lüchtringen 2019. Foto: Michael Robrecht

Beim Hafenfest sorgen die Blaskapelle und der Spielmannszug Lüchtringen für die Unterhaltung. Friedel Höke berichtet, dass am Samstag erstmals ein eigenes Bier namens „Hafenbräu“ von der Allersheimer Brauerei angeboten werde. Weitere regionale Produkte, wie Riedel’s Ketchup aus der Manufaktur in Bevern, gibt es. Das passt perfekt zu Gegrilltem. Bierstände, ein Fischstand zum Hafenfest mit Forelle oder Matjes sowie Lüchtringer Bowle bieten die Lüchtringer an. Es wird auch genügend Sitzgelegenheiten geben.

In diesem Jahr fällt das Weserschwimmen in eine Trockenphase, wo man scherzhaft auch vom „Weserwaten“ oder „Weserlaufen“ sprechen könnte. Durch den wasserarmen Sommer mit enorm wenig Niederschlag ist die Weser sehr niedrig und der Fischbestand und die Ökologie leiden. „Das Weserschwimmen hat nicht nur Tradition erlangt, sondern es soll auch verdeutlichen, wie wichtig die Weser für den Fischereiverein ist, dass das Wasser Badequalität hat und, dass der Fisch absolut verzehrfähig ist“, so Friedrich Höke, Vorsitzender des Fischereivereins. „Auch wenn der Hafen zwar nur sehr klein ist, so ist er doch mindestens einmal im Jahr das Zentrum des Dorfes. Der Spielmannszug spielt zum Start der Schwimmer auch immer das altbekannte Weserlied.“