Erstes Sturmopfer in Bad Driburg: 65-jährige Frau durch umstürzende Fichte schwer verletzt

Bad Driburg

Der Silvester-Sturm hat am Samstagnachmittag an der Egge oberhalb des Trappistenhofes bei Bad Driburgfür einen Rettungseinsatz gesorgt: Eine 65-jährige Frau ist durch eine umstürzende Fichte schwer verletzt worden. Sie musste wegen der Schwere der Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Von Michael Robrecht