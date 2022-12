Schulamtsdirektor Hubert Gockeln nach 14 Jahren in Ruhestand verabschiedet

Feier in Höxteraner Kreishausaula

Kreis Höxter

Schulamtsdirektor Hubert Gockeln (65) ist in einer Feierstunde mit 100 Gästen in der Kreishausaula in den Ruhestand verabschiedet worden. 14 Jahre hat er als Schulrat für die Grundschulen im Kreis Höxter mit zupackender Art und viel Fachkompetenz die Schullandschaft im Kreis Höxter geprägt.