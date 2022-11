Es gibt noch reichlich freie Ausbildungsplätze im Kreis Höxter

Es gibt noch reichlich freie Stellen für junge Leute. Das ist die Schlagzeile nach Auswertung des neuen Berichtes über den Ausbildungsmarkt im Kreis Höxter. Zum Abschluss des Berichtsjahres zieht Heinz Thiele, Leiter der Paderborner Arbeitsagentur, diese Bilanz: „Der Markt im Kreis Höxter wird charakterisiert durch ein starkes Plus beim Angebot an Ausbildungsstellen.“ 1371 Ausbildungsstellen haben Arbeitgeber seit Beginn des Berichtsjahres im Oktober 2021 im Kreis Höxter gemeldet, das sind 177 (oder 14,8 Prozent) mehr als im Vorjahr.

Stellen den großen Auszubildenden-Report für den Kreis Höxter in Höxter vor: (von links) Jürgen Behlke (IHK-Geschäftsführer), Gerald Studzinsky (Geschäfsführer Kreishandwerkerschaft), Heinz Thiele (Leiter der Paderborner Arbeitsagentur) und Melanie Thüs (Teamleiterin Berufsberatung im Kreis Höxter).

„Diese positive Entwicklung zeigt deutlich, dass Arbeitgeber im Kreis verstärkt mit Ausbildung in die Zukunft investieren wollen, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten“, begründet der Agenturchef. Der Zunahme von Ausbildungsstellen stehen leicht sinkende Bewerberzahlen gegenüber. „Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bieten sich viele Möglichkeiten, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden“, sagt Heinz Thiele.

„Der Wechsel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt ist auch auf dem Ausbildungsmarkt zu beobachten. Das bedeutet aber auch, dass Unternehmen und Betriebe auf diese Entwicklung reagieren und ihre Strategien zur Gewinnung von Nachwuchskräften überprüfen sollten. Unser Arbeitgeberservice berät dazu gerne.“ Die Agentur für Arbeit unterstützt mit verschiedenen Instrumenten und Maßnahmen Ausbildungswillige und Arbeitgeber. Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) helfen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Probleme haben, eine Ausbildung zu finden, oder bereits eine Ausbildung abgebrochen haben. Es geht in dem Programm um das Erkennen von Stärken und Schwächen, die Vermittlung von erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten in Theorie und Praxis bis zur Unterstützung im Bewerbungsprozess. 78 Plätze standen im Kreis zur Verfügung.

So macht man heute Marketing für Ausbildungs-Nachwuchs: Wirtschaftsinitiative WIH, Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter und auch die GfW suchen mit Kampagnen junge Leute, die im Kreis Höxter bleiben und sich hier in den Betrieben ausbilden lassen. Foto: Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter

Die assistierte Ausbildung (AsA) ist ein weiteres Förderinstrument der Arbeitsagentur. In dieser Maßnahme steht die Unterstützung bei der Bewältigung der Anforderungen in der Berufsschule im Fokus. Das Ziel ist es, die Zahl der Abbrecher zu reduzieren. Das Stundenkontingent hier betrug im Kreis Höxter 4910 Stunden.

Berufsorientierungsplattform STEP1 für junge Leute

Um Jugendlichen die Orientierung und den Berufseinstieg im Kreis Höxter zu erleichtern, arbeitet die Agentur für Arbeit eng mit starken Partnern zusammen und informiert mit verschiedenen Angeboten. Die Berufsorientierungsplattform STEP1 beispielsweise bietet Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und Arbeitgebern ganzjährig Informationen. Außerdem wird einmal im Jahr die Messe STEP1 im Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel veranstaltet. Der nächste Termin steht bereits fest: Vom 7. bis 9. September 2023 können sich Interessierte informieren und Kontakte knüpfen. Zudem stehen Tage der offenen Betriebstür in vier Kreisregionen auf dem Programm.

Darüber hinaus sind 2023 Schulhofaktionen unter dem Motto „Schüler trifft Azubi“ an den weiterführenden und berufsbildenden Schulen des Kreises geplant. In einer Nachvermittlungsaktion unterstützt die Agentur noch unversorgte Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Bilanz der IHK für den Kreis: Hätten gerne mehr freie Stellen besetzt

„Wir hätten gerne mehr Stellen besetzt. Wir beobachten eine weitere Stagnation des Ausbildungsmarktes“, berichtet Jürgen Behlke, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld und Leiter der Zweigstelle Paderborn-Höxter, mit Blick auf die in 2022 neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse bei den IHK-Mitgliedsunternehmen. Das Vor-Corona-Niveau sei noch lange nicht wieder erreicht, aber immerhin hat sich im Kreis Höxter das leichte Minus von 1,2 Prozent in eine annähernde Stagnation von -0,2 Prozent gewandelt. In absoluten Zahlen verringere sich die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um 1 auf jetzt 407.

Die prozentuale Entwicklung sei zwischen den kaufmännischen und gewerblich-technischen Ausbildungsberufen jedoch unterschiedlich: mit minus 3,0 Prozent (Vorjahr: minus 9,4 Prozent) liege die Anzahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse im gewerblich-technischen Bereich wieder unter dem Vorjahresniveau, während mit drei zusätzlichen Verträgen im kaufmännischen Ausbildungsbereich ein leichtes Wachstum von 1,1 Prozent erreicht worden sei. Besonders in der Holztechnik und in der Bauwirtschaft mit einem Rückgang von 63,2 bzw. 11,1 Prozent zeichne sich eine bedenkliche Entwicklung ab. Erfreulich sei dagegen, dass der Beruf des Fachinformatikers im Kreis Höxter kräftig zulegen konnte. Auch habe sich der Ausbildungsmarkt im Hotel- und Gaststättenbereich etwas vom Einfluss der Pandemie erholt, während die Ausbildungsberufe im Verkehrsgewerbe um 23,8 Prozent zurückgegangen sind.

IT-Berufe sind stark gefragt. Foto:

„Mit dieser Situation sind wir vor dem Hintergrund der Entwicklungen im vergangenen Jahr noch nicht zufrieden. Hier besteht im Kreis Höxter noch großes Entwicklungspotenzial. Es lässt sich festhalten: Die berufliche Ausbildung muss verstärkt in den Fokus von Eltern und Schülerinnen und Schülern kommen. Dennoch freut uns zu erleben, dass die in 2021 noch leicht eingeschränkten Informations- und Beratungsmöglichkeiten in Schulen allmählich wieder in gewohnte Bahnen übergehen und Unternehmen wieder Praktika vor Ort möglich machen können“, hält Behlke fest, denn dies trage wesentlich zur beruflichen Orientierung junger Menschen bei.

Trotzdem sei das Zusammenfinden von geeigneten Bewerbern und Unternehmen immer noch recht schwierig. Die IHK hat in Zusammenarbeit mit den Partnern in der Berufsorientierung der Region durch digitale Angebote des sogenannten AZUBI-Speeddatings auf der Plattform „Ausbildungschance OWL“ und der Berufsorientierungsplattform „Step1“ versucht, diese Lücke zu füllen. Besonders die Plattform Step1, auf der auch die gleichnamige, dieses Jahr wieder sehr erfolgreiche, Ausbildungsmesse integriert ist, bietet Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und Eltern hervorragende Möglichkeiten, sich sehr breit und vielfältig über die Möglichkeiten des Übergangs Schule – Beruf zu informieren und Ausbildungs- und Praktikumsstellen zu finden. „Für die Zukunft werden wir alles daransetzen, mit den Partnern rund um die berufliche Ausbildung unseren „Instrumentenkasten„ für die Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, Ausbildungsbetrieben und darüber hinaus für die potenziellen Auszubildenden so zu erweitern, dass wir eine nachhaltige Berufswahlvorbereitung für die jungen Leute ermöglichen können“, sagte Behlke.

Tornadoschäden Ovenhausen und Lütmarsen: Das große Aufräumen geht weiter. Dachdecker und Solarexperten sind in den nächsten Jahren wegen der Energiewende stark gefragt. Foto: Michael Robrecht

Kreishandwerkerschaft: Grüne Berufe sind für junge Leute wichtig

„Das Vorkrisenniveau von 2019 ist bei den aktuellen Zahlen der Ausbildungsverträge in diesem Jahr im Kreis Höxter noch nicht wieder erreicht“, stellte Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg, fest. Das liegt zum einen, neben den bekannten demografischen Ursachen, an den durch Corona ausgefallenen Praktika und den nicht in Präsenz durchgeführten Berufsmessen. Zum anderen daran, dass immer mehr junge Menschen studieren wollen. Es zeigt sich aber, trotz dieser Faktoren auf unserem heimischen Ausbildungsmarkt für 2022 eine leicht positive Tendenz bei der Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Handwerk im Kreis Höxter. Hier konnten die Ausbildungszahlen gegenüber dem Vorjahr um 12,1 Prozent auf 360 neu eingetragene Verträge gesteigert werden.

Dieser Trend zur Ausbildung reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um die Nachfrage aller Handwerksbetriebe und aller Gewerke im Kreis Höxter nach Auszubildenden zu befriedigen“, so Studzinsky weiter. „Dabei ist das Handwerk gerade heute mehr als zukunftsfähig. Durch die geplante Energiewende sind auch die klassischen Handwerksberufe jetzt „grüne Klimaberufe“: Gleich, ob Elektriker, Mechatronikerinnen, Anlagenmechaniker, Installateure, Bauhandwerker oder Dachdecker, sie werden den entscheidenden Beitrag zur Energiewende leisten müssen. Die Aspekte Umwelt, Regionalität und Nachhaltigkeit werden bei der Berufswahl immer wichtiger.