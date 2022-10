Es soll reichlich "stille Örtchen" auf weitläufigem LGS-Gelände geben

Frei zugänglich bleiben die Toilette im Parkhaus am Marktplatz, die WC-Einrichtungen im VHS-Gebäude und am Floßplatz in Brückennähe. Renoviert wird das WC am Wall/Berliner Platz, was sehr unansehnlich geworden war. Baudezernentin Claudia Koch schilderte im Planungsausschuss Höxter, dass viele „temporäre Anlagen“ auf dem 45 Hektar großen Gartenschaugelände aufgebaut würden. Am Wall, an der Weserpromenade und in Corvey müssten für die vielen Gäste überall Toiletten platziert werden. Dafür gebe es einen Plan.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar