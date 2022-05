Europa ist zu Gast im Weserdorf Lüchtringen

Höxteraner Ortsteil erhält als Ausrichter der ersten Blasmusik-EM in Westfalen Lob

Bei der „Europameisterschaft der Böhmisch-Mährischen Blasmusik 2022“, die an diesem Wochenende im Weserdorf Lüchtringen tausende Fans sowie zwölf Kapellen und Blasorchester aus verschiedenen Ländern Europas mitreißt, zeigen sich auch die Juroren im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT begeistert vom Auftakt. Es sei die erste Großveranstaltung dieser Art nach der langen Pandemie-Zwangspause und zugleich eine Premiere in Westfalen. „In diesem Teil Deutschlands gab es noch nicht so einen Wettbewerb“, sagte Stephan Ametsbichler aus Bayern.