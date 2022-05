Eva Menasse und Ulrich Matthes begeistern auf Schloss Wehrden

Beverungen/Wehrden

Erster "Wege durch das Land"-Termin im Kreis Höxter: Nach zwei Pandemie-Jahren, in denen viele Abläufe unsicher waren, freut sich das Literatur- und Musikfestival „Wege durch das Land“ in seiner 23. Saison darauf, wieder in voller Stärke mit 28 Veranstaltungen ganz Ostwestfalen-Lippe zu bespielen. Vom 14. Mai bis zum 31. Juli zieht das Festival durch die Region und setzt sich mit dem Motto „Unendlicher Spaß“ auseinander. Erster Halt in der Region war Schloss Wehrden.

Von Dagmar Korth