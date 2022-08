Evangelisches Jugendreferat bringt „Dome“ an den Godelheimer See bei  Höxter

Der neue „Dome“ des Jugendreferates im Evangelischen Kirchenkreises Paderborn feiert Ende August seine Premiere am Godelheimer See. Bei dem sogenannten Air-Dome handelt es sich um eine mobile aufblasbare Veranstaltungshalle in Form einer Halbkugel.

In dieser gibt es vom 22. bis 25. August vier Tage lang jeweils von 15 bis 22 Uhr in der Freizeitanlage Höxter-Godelheim ein vielfältiges kostenloses Angebot für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene.

„Mit dem Dome orientieren wir uns konsequent an den Bedürfnissen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, unabhängig davon, ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht. Deshalb wird der Dome auch ganz bewusst an nicht-kirchlichen Orten wie dem Godelheimer See stehen. Wir gehen dahin, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind“, erläutert Burkhardt Nolte, Jugendpfarrer des Kirchenkreises, das Konzept.

Chillen, Essen und Trinken

Los geht es am Montag, 22. August, ab 15 Uhr mit einem Offenen Programm, das zum Spielen und Chillen, Essen und Trinken einlädt. Dazu gehören Outdoorspiele wie Wikinger-Schach und Mölky sowie Bubble-Soccer, und auch Slush-Ice darf im Sommer am See nicht fehlen. Die beliebte Quiz-Night des Jugendreferates startet um 18.30 Uhr. Bei einer Olympiade stehen am Dienstag, 23. August, ab 15 Uhr einzeln oder im Team an mehreren Stationen Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Spaß im Mittelpunkt. Den Abschluss des Tages bildet um 19.30 Uhr ein Konzert mit der Singer-Songwriterin Mina Richman.

Ganz im Zeichen von Poetry steht der Mittwoch, 24. August. Von 16 bis 18 Uhr wird eine Poetry-Schreib-Werkstatt mit der Poetry-Slammerin Evgenija Kosov angeboten. Beim Poetra-Slam-Abend treten dann ab 19 Uhr Finja Greiving, Jana Goller, Lennart Heins, Sarah Lau, Axel Paul und Chiara Devenish auf die Bühne, moderiert wird der Abend von Evgenija Kosov. Der letzte Tag, Donnerstag, 25. August, beginnt ab 15 Uhr wieder mit dem Offenen Programm zum Spielen und Chillen, Essen und Trinken. Zum Abschluss gibt ab 18 Uhr der Musiker Dominik Biermann ein Konzert.

„Wir im Jugendreferat freuen uns, dass es nach langer Vorbereitung nun endlich los geht und wir mit dem Dome durchstarten können“, sagt Jugendreferentin Charlotte Nolte, die für das neue Angebot und die Auftaktveranstaltung am Godelheimer See zuständig ist. „Der Godelheimer See ist optimal für den ersten Einsatz des AirDomes und für das Programm, das wir dafür zusammengestellt haben. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern entspannte sommerliche Stunden am Wasser.“

Das Jugendreferat des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn hat den sogenannten AirDome im Sommer 2022 angeschafft. Er dient als mobile Veranstaltungshalle, mit der das Jugendreferat Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene gestalten möchte. Der „Dome“ wird auch als mobile Jugendkirche eingesetzt und in den evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis unterwegs sein.

Für Veranstaltungen im „Dome“ verfügt das Jugendreferat über ein vielfältiges Repertoire an Materialien, Spielgeräten sowie technischem Equipment. Die Grundfläche des AirDome beträgt 75 Quadratmeter, der Außendurchmesser 10 Meter, die Höhe 5,90 Meter und das Gewicht 420 Kilogramm.

Seinen zweiten Einsatz wird der „Dome“ dann im September in Delbrück anlässlich des Katharinenmarktes haben.