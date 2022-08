Evelyn Marie Seidel erinnert auf allen Kanälen an Lady Di

Für Evelyn Marie Seidel ist der heutige Todestag von Prinzessin Diana ein sehr trauriges Ereignis. Die 73-Jährige und ihre Mitstreiter in Deutschlands einzigem Lady-Di-Fanclub erinnern sich mit besonderer Anteilnahme an die „Königin der Herzen“, die in Paris am 31. August 1997 bei einem Autounfall starb. Anlässlich des Gedenktages ist Lady-Di-Expertin Seidel wieder gefragte Interviewpartnerin diverser Print-Medien und in Fernsehsendungen Talkgast. „Ich habe heute ab 8 Uhr schon drei Interviews gegeben“, sagte sie am Morgen dem WESTFALEN-BLATT.

Evelyn Marie Seidel, die ein Jahr nach Lady Di’s Tod in Höxter und Holzminden ihren Gedächtnisclub gegründet hat und ihn bis heute lebendig hält, erinnert mit einer neuen Statue zum 25. Todestag an die britische Prinzessin. Das engelsähnliche Denkmal werde pünktlich an diesem Mittwoch, 31. August, in Vettelschoß im nördlichen Rheinland-Pfalz der Öffentlichkeit vorgestellt, sagt die Vereinschefin vor Ort der Deutschen Presse-Agentur.Dem WB hat sie in den vergangenen Monaten immer wieder von dem Denkmalprojekt berichtet. Wegen des Vorhabens gibt es in diesem August auch keine Fahrt zum Diana-Gedenken am Kensington-Palast in London, wo der Club traditionell immer Blumen niedergelegt hat.