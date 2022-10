Ex-Bodybuilding-Profi und Unternehmer Andreas Frey mit nur 43 Jahren verstorben

Der aus Höxter stammende Unternehmer und frühere mehrfache Bodybuilding-Champion Andreas Frey ist an diesem Samstag in Paderborn zu Grabe getragen worde. Frey feierte viele sportliche Erfolge und gründete danach eine bundesweit erfolgreiche Firma für Nahrungsergänzungsmittel, die inzwischen jedes Fitnesstudio kennt. Er hinterlässt zwei Töchter und seine Ehefrau.

Der Chef und Gründer des Paderborner Unternehmens Frey Nutrition wurde nur 43 Jahre alt. Er starb am Tag nach seinem Geburtstag plötzlich zuhause im Schlaf eines natürlichen Todes.

Der Tod von Andreas Frey sorgt in den sozialen Netzwerken und in der Fitness- und Bodybuilding-Szene deutschlandweit für eine große Anteilnahme. Unter den Facebook- und Instagramposts drücken Hunderte Menschen ihre Anteilnahme aus. Frey war seit 25 Jahren ein Gesicht und ein ausgewiesener Fachmann der Kraftsport-Szene.

Ein Bild aus erfolgreichen Jahren als Bodybuilder: Andreas Frey - hier in Höxter bei seiner Familie - in Bestform. Foto: Frey Nutrition

Andreas Frey war oft bei seinen Eltern in Höxter am Bielenberg zu Besuch und pflegte auch noch viele Kontakte zu „Barnies Sportstudio“, wo seine Bodybuilding-Karriere einst begann.

Der in Paderborn mit seiner Familie wohnende Andreas Frey war nachhaltig bekannt, weil er Weltmeistertitel in Bodybuilding holte.

Nach den erfolgreichen Jahren auf den Siegertreppchen gründete er später das Unternehmen Frey Nutrition. In vielen Fitnessstudios im deutschsprachigen Raum standen oder stehen Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel und Sportdrinks von Frey Nutrition, sagen Kenner der Sportszene. Das Unternehmen aus dem Hochstift macht mit seinen Produkten Millionenumsätze.

Erinnerungen: Training in Barnies Sportstudio in Höxter, wo alles begann. Andreas Frey (links) hier mit Barnie Tetzlaff. Foto: Frey Nutrition

Andreas Frey zählte in den 2000ern zu den „massivsten Athleten in Deutschland“. Auch das WESTFALEN-BLATT hat über ihn berichtet. Nachdem er als Amateur diverse internationale Meisterschaften bei der NAC und der NABBA gewonnen hatte, stellte der Schwergewichtsbodybuilder sich beim Verband PDI der Konkurrenz. Nach seiner aktiven Zeit blieb der Ex-Profi dem Sport als Betreiber einer eigenen Supplement-Linie treu, mit der er diverse Wettkämpfe unterstützte.

Hart am Eisen im Sportstudio in Höxter

Andreas Frey wurde am 20. Oktober 1979 in Rumänien geboren, wo er und seine Familie bis zu seinem sechsten Lebensjahr lebten. Bereits in Osteuropa besuchte der spätere Bodybuilder eine deutsche Schule, sodass er den Umzug nach Deutschland später in erster Linie als Formsache beschrieb. Teile seiner Familie lebten damals bereits hier. Andreas Frey, sein Vater war ein bekannter Arzt im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter, wurde dann Höxteraner.

Mit neun Jahren fand der spätere Profi erstmals zum Fitnesstraining, wobei die Motivation bereits nach einigen Monaten verloren ging. Erst einige Jahre später überzeugte ihn sein Bruder davon, dass Andreas eine gute Genetik für den Bodybuildingsport vorweisen könne, sodass er dem Hanteltraining einen zweiten Versuch schenkte. Dieses Mal blieb der spätere Hüne bei Barnie Tetzlaff in dessen Studio in Höxter hart am Eisen.

Mit einer Körpergröße von 183 Zentimetern wog er zur damaligen Zeit bereits 90 Kilogramm. Als aktiver Profi sollten es bis zu 145 Kilogramm in der Offseason werden.

Die Autogrammkarte von Andreas Frey. Foto: Frey Nutrition

Internationale Titel geholt

Nachdem Andreas Frey als Junior seinen ersten internationalen Titel erringen konnte, war er motiviert, auch bei den Männern durchzustarten. In den Jahren 2002 bis 2004 gewann er bei der NABB die Weltmeisterschaft und sicherte sich 2005 sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den Mr. Universe Titel beim NAC. Bei den Profis entschied sich Andreas Frey gegen die IFBB und für die PDI.

MEHR ZUM THEMA Bodybuilder Heinz-Dieter Zembrzycki ist Deutscher Meister in seiner Altersklasse Mr. Germany aus Scherfede ist 75 Jahre alt

Nach der seiner Zeit als Wettkämpfer blieb Andreas Frey der Szene treu. Er gründete seine eigene Supplement-Firma und trat als Sponsor und Veranstalter vieler Kraftsport- und Bodybuildingwettkämpfe auf.