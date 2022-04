Fallzahl auf 2179 Infizierte gesunken

Corona-Zahlen für den Kreis Höxter am Sonntag: Inzidenz stabil bei 1119 - 196 Verstorbene

Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist von 1104 am Samstag auf 1119,3 pro 100.000 Einwohner an diesem Sonntagmorgen leicht angestiegen. Die Fallzahlen im Kreis aber sinken wieder. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt nun bei 2179 Menschen (-281). 2827 waren es noch am Freitag.

Von Michael Robrecht