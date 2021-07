Familie und Freunde sind bei Staatspreisverleihung in Bonn dabei

Höxter (WB). Klaus Töpfer hat schon für den Umwelt- und Klimaschutzschutz gekämpft, als das Thema noch nicht so präsent war wie heute. An diesem Montagabend erhält der Höxteraner in Bonn die höchste Auszeichnung des Landes NRW. Die Kanzlerin reist für die Laudatio extra aus Berlin an, den Preis überreicht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im früheren Bundestagsplenarsaal. Im Anschluss an den Festakt ist ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Bonn vorgesehen. Hochrangige Politiker, auch aus dem Kreis Höxter, sind bei der festlichen Feierstunde im alten Bonner Bundestags anwesend. Aus Höxter reisen Familie und Freunde auf Einladung von Töpfer und der Landesregierung zu dieser seltenen Ehrung an den Rhein. Dem 81-Jährigen war es wichtig, auch private Weggefährten aus seiner Heimat und seinem Umfeld an diesem großen Tag an seiner Seite zu haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die Laudatio auf Prof. Klaus Töpfer am Montagbend in Bonn. Töpfer und Merkel arbeiten seit fast 30 Jahren politisch eng zusammen. Sie folgte ihm einst als Bundesumweltministerin. Im Hintergrund rechts der heimische CDU-MdB Christian Haase bei einer Veranstaltung im Adenauer-Haus in Berlin.

Klaus Töpfer ist ein unermüdlicher Kämpfer für den weltweiten Umwelt- und Klimaschutz: Dafür wird der frühere Bundesumweltminister und langjährige Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), Klaus Töpfer (81), mit dem Staatspreis ausgezeichnet. „Klaus Töpfer kämpft seit Jahrzehnten kompetent, klar und beharrlich für die Bewahrung der Schöpfung - weltweit und in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen“», sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Düsseldorf.

Bei der Preisverleihung in Bonn wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen. Merkel hatte zu Töpfers 80. Geburtstag im vergangenen Sommer gesagt, es sei ganz wesentlich den Politiker aus Höxter zu verdanken, dass die Klimapolitik heute ganz oben auf der politischen Agenda stehe. Der frühere Bundesumweltminister hatte kürzlich erst wieder ein konsequentes Eintreten seiner CDU und der Bundesregierung für den Klimaschutz angemahnt. Er berät die Unionsspitze in den aktuellen Umwelt- und Klimafragen.

Prof. Töpfer war von 1987 bis 1994 unter dem damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl Umweltminister. Dann setzte er als Bauminister Maßstäbe. Mehrfach wurde er als Bundespräsidenten-Kandidat hoch gehandelt. Bis 2006 leitete er das UN-Umweltprogramm. Der Politiker und Wissenschaftler wuchs im ostwestfälischen Höxter auf, wo er auch heute lebt und sich zum Beispiel für die Aufnahme der ehemaligen Reichsabtei Corvey und ihres einzigartigen karolingischen Westwerks in die Unesco-Welterbeliste stark gemacht hatte. Seinen 80. Geburtstag feierte er 2018 in Höxter. Prominenteste Gratulantin war CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Töpfer-Entdeckung.

Im Einsatz für die Umwelt nehme Töpfer stets auch die Armutsbekämpfung und die Entwicklungszusammenarbeit in den Blick. Als Umweltminister habe er zum Verbot von FCKW und zur Einführung der Kreislaufwirtschaft maßgeblich beigetragen, so NRW-Ministerpräsident Laschet. Als verantwortlicher Minister für den Regierungsumzug nach Berlin habe er auch immer die Bonner Belange im Blick gehabt. „Dass Bonn heute UN-Standort ist, wäre ohne Klaus Töpfer nicht denkbar gewesen“, sagte Laschet. Klaus Töpfer hat sich dafür stark gemacht, dass durch den Umzug freiwerdende Liegenschaften des Bundes in Bonn neu genutzt werden, die Ansiedlung der UN-Einrichtungen in Bonn als einzigem Standort in Deutschland prägt auch heute die internationale Ausrichtung der Bundesstadt. Ohne Töpfer wäre Bonn wahrscheinlich nicht die internationale Bundesstadt, die sie heute ist. Das World Conference Center in Bonn, der Ort für die Verleihung des Staatspreises, spiegelt und vereint nahezu greifbar sein internationales Wirken mit seiner besonderen Verbundenheit mit Nordrhein-Westfalen und der Bundesstadt.

Der 1986 gestiftete Staatspreis NRW ist die höchste Auszeichnung des Landes NRW. Zu den 56 bisherigen Preisträgern gehören der Gründer des Circus Roncalli, Bernhard Paul, der Schriftsteller Navid Kermani, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer sowie die Künstler Pina Bausch, Günther Uecker und Gerhard Richter sowie Gerd Ruge, Lew Kopelew, Berthold Beitz, Hermann J.Abs, Marcel Reich-Ranicki, Reinhard Mohn oder Hanns Dieter Hüsch.

Kommentar „Diese Woche“

Von Michael Robrecht

Nach Ex-Landesminister Prof. Paul Mikat, gebürtig aus Warburg-Scherfede, ist der frühere Bundesminister Prof. Dr. Klaus Töpfer (CDU) aus Höxter der zweite Träger des Staatspreises NRW, der aus dem Kreis Höxter stammt. Die Landesregierung hat 1986 den Preis gestiftet, die höchste Auszeichnung des Landes. Er wird an Persönlichkeiten verliehen, die herausragende Leistungen erbracht haben und NRW durch Werdegang und Wirken verbunden sind.

Klaus Töpfer (81) hat die Würdigung mehr als verdient. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird den Höxteraner am Montagabend im alten Bundestag in Bonn, frühe Wirkungsstätte des Ausgezeichneten, durch eine Rede persönlich ehren. Die beiden sind seit Kanzler Kohls Zeiten eng verbunden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet überreicht den Preis. Familie, Weggefährten und heimische Funktionsträger werden Gäste des Festaktes sein.

Klaus Töpfer ist seit Jahrzehnten ein tatkräftiger, effektiver Kämpfer für die Umwelt und für Nachhaltigkeit. Er musste Klimaschutz und bis heute gültige Umwelt-Regeln einst gegen sehr viel mehr Widerstand durchsetzen als es ihn zurzeit gegen den Klimaschutz gibt. Viele CDU-Politiker und auch viele Grüne berufen sich auf Töpfer, den Ideengeber einer globalen Umweltpolitik. Für Töpfer ist der Umwelt- und Klimaschutz immer ein ureigenes CDU-Thema gewesen. Die Union war lange Vorreiter in Umweltfragen.

Wenn die Bundes-CDU in diesem Herbst neue Initiativen für den Klimaschutz vorstellt, dann hat im Hintergrund Klaus Töpfer als Ratgeber aktiv mitgewirkt. Er ist für Kanzlerin Merkel und die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer – übrigens eine Personalentdeckung von Töpfer – seit Jahren ein wichtiger Ansprechpartner in allen Umwelt- und Klimafragen.

»Schluss mit Pillepalle« hat die Kanzlerin kürzlich mit Blick auf den Klimaschutz gefordert. »Pillepalle« gab es bei Klaus Töpfer schon 1987 nicht, als er Bundesumweltminister wurde und mit Themen wie Müllvermeidung, regenerative Energien, Klima und die Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips Maßstäbe gesetzt – und sie gegen eine lange gar nicht grüne CDU durchgekämpft hat. Töpfers international geschätzte Fähigkeiten sind wegen seines uneitelen Auftretens, dem persönlichen Vorleben und die umgängliche Art als Krisenmanager und Moderator bei der Suche nach Kompromissen nicht erst seit dem UN-Umweltgipfel in Rio 1992 bis heute gefragt. Unvergessen bleibt auch, wie er als Bauminister die Jahrhundertaufgabe Bonn-Berlin-Umzug erledigte.

Schön ist, dass er seine Impulse besonders auch seinen eigenen Nachbarn und Freunden in Höxter durch Initiativen, Preise und Reden bei regelmäßigen öffentlichen Auftritten oder im Gespräch an der Theke in seinen geliebten »Bürgerstuben« versucht, näher zu bringen. Klaus Töpfer ist ein Wegweiser – und als solcher bleibt er uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten.