Familienprogramm im Schloss Fürstenberg

In den Sommerferien bietet das Museum Schloss Fürstenberg mit dem eigenen Familien-Ferien-Angebot und drei Ferienpass-Aktionen ein unterhaltsames Programm für Familien, Kinder und Jugendliche. Ein Sommerhighlight für alle ist außerdem der Tag der offenen Manufaktur mit Sommerfest am 28. August.

In den Sommerferien lädt das Museumsteam wieder Familien und Freunde zu einem besonderen Erlebnis für Kleingruppen bis zehn Personen ein.

Das Ferien-Programm beginnt mit einem unterhaltsam geführten Museumsrundgang und einer Reise durch 275 Jahre Porzellangeschichte. Dabei gibt es viel zu entdecken: kunstvoll geformte Kannen und aufwändig bemalte Tassen, ein winzig kleines Kaffeegeschirr, eine Drachenvase, Hunde aus Porzellan und ein kurioses Gefäß für erfrischendes Speiseeis aus längst vergangenen Zeiten.

In der Besucherwerkstatt wird anschließend vorgeführt, wie Porzellan hergestellt wird – selbst ausprobieren inklusive.

Richtig kreativ wird es schließlich, wenn jede zu Pinsel und Farbe greift, um einen echten Fürstenberg Teller selbst zu bemalen.

Das Familien-Ferien-Angebot sind jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr und 14.30bis 16.30 Uhr statt am 13., 20. und 27. Juli sowie am 3., 11., 17., 24. und 31. August. Anmelden kann man sich per E-Mail an anmeldung@fuerstenberg-schloss.com oder telefonisch unter 05271 / 96677816.

Daneben bietet das Museum drei weitere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Ferienpassaktion.

Am 21. Juli von 10.15 bis 12.15 Uhr heißt es für Sechs- bis Zehnjährige: „Stell dir vor… – Ein Elefant im Porzellanladen!“

Gemeinsam mit Museumspädagogin Isabel Pagalies erkunden die Kinder das Museum und versuchen sich im Gießen einer Porzellanfigur. Mit viel Fantasie stellen die Teilnehmer sich vor, wie es wäre in einem Palast aus Porzellan zu wohnen, als Elefant durch einen Porzellanladen zu stapfen oder sich mauseklein gezaubert in einer Zuckerdose wieder zu finden.

Der Workshop ist Teil des Ferien(s)pass des Juzi Höxter/Boffzen. Die Teilnahme kostet 8 Euro, eine Anmeldung kann per E-Mail an anmeldung@fuerstenberg-schloss.com oder über das Juzi Höxter/Boffzen erfolgen.

„Gedanken einer Kaffeekanne… – Geschichtenwerksatt“ heißt die zweite Veranstaltung gemeinsam mit dem Juzi Höxter/Boffzen. Am Donnerstag, 28. Juli, von 14.15 bis 16.45 Uhr werden junge Museumsbesucher von zehn Jahren an kreativ und entdecken spannende Geschichten hinter den Porzellanstücken im Museum.

Welchen tuschelnden Gesprächen die güldene Schokoladentasse in den Gemächern feiner Damen bei Hofe einst lauschte und wie sie sich wohl heute fühlt, so exzellent ausgeleuchtet und viel bewundert in der Museumsvitrine?

Außerdem bemalen die Teilnehmer eine eigene Fürstenberg Porzellantasse.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro, Anmeldung über das Jiuo Höxter/Boffzen oder per E-Mail an anmeldung@fuerstenberg-schloss.com.

Am Mittwoch, 10. August, von 10 bis 12 Uhr gibt es im Museum Schloss Fürstenberg eine Reise in die Welt der Buchstaben, Geheimtinte und Kettenbücher.

Unter dem Titel „Wer schreibt der bleibt: Der Mönch, das Gold und die geheime Tinte“ beantworten die teilnehmenden Kinder gemeinsam mit Museumspädagogin Manuela Wengelnik viele spannende Fragen: Wie sieht ein handgeschriebenes Buch aus? Warum dauerte das so lange? Und warum mussten dafür die Tiere ihre Haut lassen? Was sind wirkliche Bücherschätze und warum ist Johannes Gutenberg ein weltberühmter Mann geworden?

Der Workshop ist kostenfrei und wird gefördert durch den Landschaftsverband Südniedersachsen. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an anmeldung@fuerstenberg-schloss.com.

Das große Sommerfinale für Groß und Klein ist der Tag der offenen Manufaktur mit Sommerfest am Sonntag, 28. August. Gefeiert wird das 275-jährige Jubiläum der Porzellanmanufaktur Fürstenberg mit einem faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Manufakturproduktion.

Ein freier Rundgang führt die Besucher durch die Produktionsbereiche, in denen fachkundige Mitarbeiter einzelne Arbeitsvorgänge vorführen und erläutern. Am Ende weiß man, woraus das Rohmaterial des Porzellans besteht, wie es geformt, gebrannt und schließlich farbig dekoriert wird.

Auf dem Schlosshof gibt es ein buntes Sommerfest mit Kulinarik, Live-Musik, Mitmachaktionen regionaler Akteure, Clownerien und Walk-Acts. Im Museum ist die große Jubiläumsausstellung „In Herz und Hand. 275 Jahre Fürstenberg – Schätze aus Privatbesitz“ zu erleben und die Museumsguides berichten in den Ausstellungsräumen zwanglos von der abwechslungsreichen Manufakturgeschichte.

Außerdem bietet Museumsleiter Dr. Christian Lechelt von 14 bis 16 Uhr die beliebte Expertisenstunde an, bei der mitgebrachte Porzellane begutachtet werden. Kinder bis 15 Jahren haben an diesem Tag freien Eintritt ins Museum, Erwachsene ab 16 Jahren zahlen lediglich 5 Euro.