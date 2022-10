Familienzeit im Museum Schloss Fürstenberg

Museumspädagogin Isabel Pagalies nimmt Groß und Klein mit auf einen kindgerecht geführten Museumsrundgang. Hierbei gibt es allerhand Spannendes rund um das Schloss, die Porzellanmanufaktur Fürstenberg und die Herstellung des sogenannten „weißen Goldes“ zu erfahren. Da ist viel zu entdecken: nicht nur kunstvoll geformte Kannen und aufwändig bemalte Tassen, sondern auch ein winzig kleines Kaffeegeschirr, eine Drachenvase, Hunde aus Porzellan und ein kurioses Gefäß für erfrischendes Speiseeis aus längst vergangenen Zeiten.

Selbst ausprobieren ist inklusive

In der Besucherwerkstatt wird vorgeführt, wie Porzellan gemacht wird – selbst ausprobieren inklusive. Richtig kreativ wird es, wenn jeder zu Pinsel und Farbe greift, um einen echten Fürstenberg-Teller selbst zu bemalen. Die Bemalung erfolgt mit speziellen, ungiftigen Porzellanmalfarben auf Wasserbasis, die für Kinder geeignet sind. Nach der Trocknung in der Porzellanmanufaktur werden die Teller gebrannt. Der Brand erfolgt nach den Produktionskapazitäten der Manufaktur, in der Regel sind die Stücke nach drei bis vier Wochen abholbereit bzw. versandfertig.

Das Sonderprogramm wird am 20. und 21. sowie am 26. Oktober angeboten. Es dauert etwa zwei Stunden. Um eine Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 05271 96677816 (Dienstag bis Sonntag, 10 bis 16.45 Uhr) wird gebeten.

Überblick Familienprogramm in den Herbstferien

Do, 20. Oktober, 10.30 und 14.30 Uhr

Fr, 21. Oktober, 10.30 und 14.30 Uhr

Mi, 26. Oktober, 10.30 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden

Kosten pro Person: Erwachsene 13,50 EUR, Kinder (6 bis 15 Jahre) 10,50 EUR

Anmeldungen unter: [email protected]