Fans warten sehnsüchtig: Am 1. Dezember startet Vorverkauf für OBS 2023 in Beverungen

Auf diesen Startschuss haben Tausende Festivalfans in ganz Deutschland gewartet: Am Donnerstag, 1. Dezember, beginnt der Ticketvorverkauf für das Orange Blossom Special Festival 2023 in Beverungen. Nächstes Jahr gibt es das OBS bereits 25 Jahre. Das wird kräftig gefeiert.

Der Vorverkauf der Karten für das vom 26. bis 28. Mai 2023 (Pfingstwochenende) in Beverungen (NRW) stattfindende 25. Open Air Festival beginnt am Donnerstag, 1. Dezember, um punkt 11 Uhr. Die Karten werden ausschließlich online verkauft, so die Veranstalter. Bis Mitte Dezember werden die ersten 16 Acts für die vom Fachmagazin Rolling Stone als „bestes kleines Open Air Festival der Welt“ geadelte Veranstaltung angekündigt werden. Bisher bestätigt wurden Husten, Whispering Sons, Philine Sonny, Odd Couple und Lightning Jules.

Open-Air-Feeling und eine tolle Atmosphäre lieben die OBS-Fans in Beverungen. Foto: WB-Archiv

Drei Festivaltage: Bands stehen fest

Insgesamt sollen an den drei Festivaltagen am Pfingstwochenende laut Cheforganisator Rembert Stiewe 27 Bands aus der ganzen Welt in Beverungen auftreten. Ein neuer Schwerpunkt wird das familienfreundliche Programm sein, so werden nicht nur viele Angebote für Kinder und Jugendliche angekündigt, sondern auch einige speziell auf Familien mit Kindern zugeschnitte Live-Auftritte.

Husten, Whispering Sons, Philine Sonny, Odd Couple und Lightning Jules kommen

Es gibt drei Ticketkategorien: „Früher Vogel“ (129 Euro) / „Volle Pulle“ (139 Euro) / „We Are Family“ Sozialticket (53 Euro) Alle Ticketkategorien sind für alle drei Tage gültig, alle Preise inklusiv Camping, inklusiv Mehrwertsteuer und VVK-Gebühren, plus Porto.

Der Vorverkauf läuft exklusiv über www.loveyourartist.com, und es gibt ausschließlich wunderschöne Hardtickets unter dem Direktlink: https://loveyourartist.com/de/profiles/orange-blossom-special-RE6TUP

Ein Ereignis, das OBS-Festival in Beverungen. Foto: OBS

HELGA-Award adelt Beverunger Musikereignis

Die Veranstalter des diesjährig mit einem HELGA!-Award (deutscher Festivalpreis) und dem WW-Kulturpreis22 ausgezeichneten Festivals mussten den Ticketpreis anheben: „Angesichts bis zu 30 Prozent gestiegener Kosten in fast allen Gewerken, noch nicht abzusehender weiterer Kostensteigerungen und zukünftig ausbleibender Förderungen wäre alles andere kalkulatorischer Selbstmord. Sprich: ohne diese Preiserhöhung würde es kein weiteres OBS mehr geben können. Wir möchten aber das OBS 25 auch denjenigen zugänglich machen, die sich die Karten zum Normalpreis nicht leisten können, achten auf Sozialverträglichkeit trotz der zwingend steigenden Kartenpreise", so Rembert Stiewe (Glitterhouse Records GmbH / Red River Veranstaltungen).

"Und da wir während der zwei OBS-losen Jahre voller Dankbarkeit feststellen durften, wie solidarisch sich die OBS-Familie verhält, hoffen wir einen Weg gefunden zu haben, der es möglichst vielen Interessierten erlaubt, unser aller Lieblingsfestival zu genießen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun und mit der Einstellung, dass es allen besser geht, wenn sich alle umeinander kümmern. Denn in funktionierenden Familien hält man zusammen, hilft und unterstützt sich gegenseitig", so das Beverunger OBS-Team.

Was für ein Anblick - hoffentlich auch 2023: Tausende Fans aus ganz Deutschland feiern Pfingsten beim OBS in Beverungen. Foto: OBS Beverungen

Beosnders abends wird lange gefeiert. Foto: WB-Archiv

Hier die Details für den Ticket-Kauf

Wichtig für die vielen Fans sind beim Kartenkauf die Details. Hier die Infos dazu:

„Früher Vogel“-Ticket (129 Euro): erhältlich ab 1. Dezember, 11 Uhr, bis zum 31. Dezember 2022. Es gibt maximal 1.500 Tickets dieser Kategorie. Pro Bestelle maximal sechs Stück.

Sollte das Kontingent vor Silvester 2022 ausverkauft sein, kommen automatisch die „Volle Pulle“-Tickets in den Verkauf.

„Volle Pulle“-Ticket (139 Euro): erhältlich ab 1. Januar 2023, oder früher, falls die „Früher Vogel“-Tickets zuvor ausverkauft sein sollten. Pro Besteller maximal sechs Stück.

„We Are Family“-Sozialticket (53 Euro): erhältlich ab 1. Dezember 2022. Pro Bestellerin oder Besteller maximal zwei Stück. Der Weiterverkauf ist untersagt. Die Sozialtickets werden finanziert aus einem Solidartopf, der von den Käufern der anderen beiden Ticketkategorien freiwillig gefüllt werden kann. Beim Checkout im Warenkorb von Love Your Artist kann ein frei wählbarer Solidarbeitrag geleistet werden. Wer kann und möchte, ist herzlich dazu eingeladen, diesen Solidartopf zu füllen. Ob 5Euro oder100 Euro - alle Beträge helfen, Einkommensschwachen den Besuch des OBS zu ermöglichen.

Rembert Stiewe: "Wir starten mit 50 Sozialtickets - und hoffen, dass der Topf durch euch so gefüllt werden wird, dass auch darüber hinaus ständig Sozialtickets verfügbar sein werden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird eszeitweise keine Sozialtickets zu kaufen geben."

Der Solidartopf dient kalkulatorisch dazu, die Differenz zwischen Sozialticket und Früher Vogel und Volle Pulle auszugleichen.

Auch Love Your Artist verzichtet beim Sozialticket auf den Großteil seiner VVK-Marge.

Die drei Ticketversionen unterscheiden sich optisch deutlich – so sollte gewährleistet sein, dass sich niemand am (untersagten) Wiederverkauf der Sozialtickets auf Kosten der OBS-Solidargemeinschaft bereichert.

Es gibt ein Sozialticket für das Festival

Es ist kein Nachweis über die Bedürftigkeit der Bestellerinnen und Besteller von Sozialtickets zu erbringen. Selbstverständlich können Sozialtickets auch in Kombination mit den beiden anderen Ticketkategorien bestellt werden – so können etwa Familien mit Kindern über 12 Jahren entlastet werden. Das OBS-Team: "Wir setzen auf Vertrauen, glauben in diesem Fall an das Gute im Menschen und hoffen, dass die Solidarität der OBS-Familie nicht ausgenutzt wird. Wir behalten uns allerdings vor, bei auffälligem und signifikantem Missbrauch die Sozialtickets aus dem Verkauf zu nehmen oder den Verkauf personenbezogen einzustellen."

Falls die Nachfrage nach Sozialtickets den Solidartopf nicht leeren sollte, so wird der unter Umständen überzählige Betrag am Ende des VVK an Seawatch gespendet werden. Kinder bis zum Alter von 12 Jahren haben freien Eintritt – zur Verdeutlichung: sobald sie zum Zeitpunkt der Veranstaltung ihren 13. Geburtstag begangen haben, müssen sie bezahlen.

Bezahlen und Information

Den Kunden wird zur Zahlung ihrer Bestellung die Zahlung per Vorkasse, giropay®, eps®, Sofortüberweisung®, Kreditkarte (VISA & MASTER), Google Pay, Apple Pay und SOFORT angeboten. https://loveyourartist.com/de/profiles/orange-blossom-special-RE6TUP

Alle Informationen:

www.orangeblossomspecial.de

www.facebook.com/Orangeblossomspecialfestival