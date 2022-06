Feierabendtreff zeigt Schönes von der Landesgartenschau in Höxter

Veranstaltung am Montagnachmittag auf dem Wall

Höxter

Zehn Monate vor Beginn der Landesgartenschau lädt die Durchführungsgesellschaft zur dritten Countdown-Veranstaltung in Höxter ein. Am Montag, 20. Juni, findet auf dem Wall an der Stadthalle ein Feierabendtreff statt.

Bearbeitet von Marius Thöne