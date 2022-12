Felix Kornhoff Schulsieger beim Vorlesewettbewerb in der Sekundarschule Höxter

Ob Spannung, Unterhaltung, Wissen: Lesen ist Kino im Kopf und eine Reise in fremde Welten. Der Vorlesewettbewerb bietet die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und jede Menge neue Bücher zu entdecken. Zum dritten Mal nahmen die 6. Klassen der Sekundarschule Höxter am Vorlesewettbewerb teil.

Vorlesewettbewerb in der Sekundarschule Höxter: Im Bild Pia Britting (von links), Sylke Fliegel, Felix Kornhoff, Daniela Schäfer, Jens Eppler und Anne Weinholz

Dieser wird seit 1959 jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet.

Im Deutschunterricht lasen die Mädchen und Jungen zunächst in ihren Klassen eine Passage vor, die ihre Mitschülerinnen und Mitschüler beurteilten. So wurden die Klassensieger Pia Britting (6a), Felix Kornhoff (6b) und Anne Weinholz (6c) ermittelt.

Die Drei traten am 9. Dezember zum Schulentscheid an. Jeder durfte jedoch zur Unterstützung einige Freunde aus der eigenen Klasse mitbringen. In der Jury waren Daniela Schäfer, Sylke Fliegel, Jens Eppler und Schulleiter Uwe Scharrer vertreten.

Felix las aus seinem Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andraes Steinhöfel und stellte zudem sein Können mit dem Fremdtext „Flüsterwald“ von Andreas Suchanek unter Beweis. Beim Schulentscheid der 6. Klassen präsentierte anfangs jede Klassensiegerin ihre eigene Lektüre und las eine selbst ausgewählte Textstelle daraus vor. Nur wer wirklich klar und deutlich vorlas, wer richtig betonte und es schaffte, mit seinem Vortrag die Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer zu erwecken, hatte eine Chance auf den Schulsieg. Für die zweite Runde wurde ein zuvor unbekanntes Werk von den Klassensiegern vorgelesen.

Für Kreisentscheid qualifiziert

Anschließend vergab die Jury die Punkte an die Vorlesenden. Aufgeregt erwarteten die anwesenden Schülerinnen und Schüler die Entscheidung: Felix Kornhoff aus der Klasse 6b wurde schließlich der Schulsieger des Vorlesewettbewerbs 2022 und somit für den Kreisentscheid qualifiziert. Er wird die Sekundarschule Höxter auf der anstehenden regionalen Etappe vertreten. Alle Drei freuten sich am Ende über Büchergutscheine, sodass noch weitere Reisen in fremde Welten beginnen können.