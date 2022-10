Festbeleuchtung in Höxters guter Stube

Eine Innenstadt ohne Weihnachtsbeleuchtung? Das kann sich die Werbegemeinschaft Höxter nicht vorstellen. „Zumal wir hier nicht über einen Stromfresser reden“, betont Vorsitzender Jürgen Knabe mit Verweis auf die Umstellung auf energiesparende LED-Leuchten und verhältnismäßige Verbräuche. In die finalen Absprachen mit der Stadt will die Kaufmannschaft den Vorschlag einbringen, die Weihnachtsbeleuchtung erst um 15 Uhr anstatt um 11 Uhr einzuschalten und sie um 22 Uhr wieder abzustellen.

Werbegemeinschaft will Menschen in Weihnachtsstimmung bringen und lotet Stromsparpotenziale aus

Die festliche Oberbeleuchtung ist Markenzeichen des Weihnachtsmarktes in Höxter.

Das Team um Jürgen Knabe und Marktmeister Christoph Hecker hat für die Gespräche mit der Stadt den Strombedarf der Weihnachtsbeleuchtung berechnet. Für die vier Leuchtstränge über dem beliebten Weihnachtsmarkt werde der Gesamtverbrauch in den 40 Tagen bei etwa 69 Kilowattstunden (kWh) liegen. „Das ist eine überschaubare Größenordnung“, so Knabe. Bei angenommen 50 Cent pro Kilowattstunde beliefen sich die Gesamtkosten für die Oberbeleuchtung mit ihren vier Strängen also auf etwa 35 Euro. Die Beleuchtung der Hütten sei ebenfalls auf LED umgestellt.