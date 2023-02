  Feuer im Heizungskeller der Glashütte Boffzen

Nächtlicher Großeinsatz und viel Rauch in Fabrik

Höxter/Boffzen

Feueralarm in der Glashütte in Boffzen: Am Montagmorgen (6. Februar) um 4.43 Uhr brannte es im Heizungskeller im Werk Über den Gleisen. Der Sachschaden war zum Glück gering. Verletzt wurde niemand.

Von Michael Robrecht