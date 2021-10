Feuer und Flamme für die Landesgartenschau

Höxteraner stellen Begrüßungsschilder in der Kernstadt auf

Höxter

Fleißige Helfer haben am Samstagvormittag dafür gesorgt, dass die Begrüßungsschilder zur Landesgartenschau auch in der Höxteraner Kernstadt aufgestellt wurden. „Die Ortschaften hatten da ja schon vorgelegt“, sagte der Höxteraner Ortsausschussvorsitzenden Ralf Dohmann (BfH) während der Arbeiten auf dem Besucherparkplatz am Weltkulturerbe Corvey.