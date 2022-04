Großbrand in Höxter: Nachlöschen in der Ruine

Wie konnte das passieren? In Höxter war dieser Satz oft zu hören. Das Schießsportzentrum Höxter mit Schützenhaus in Corvey unweit von Landesgartenschaugelände und gerade wiedereröffnetem Cafe "Stellwerk" ist nur noch eine Ruine. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Bis 23 Uhr liefen am Gründonnerstagabend die Lösch- und Aufräumarbeiten.

Das Schützenhaus in Corvey ist nur noch eine Ruine: hier der Blick in den großen Veranstaltungsraum. Rechts stand früher die Theke, links Bänke und Bestuhlung.

Zur Brandursache gebe es auch am Abend nach dem Feuer keine neuen Erkenntnisse, sagte Daniel Dohmann, der die polizeilichen Ermittlungen und Aufgaben am großräumig abgesperrten Corveyer Hafengebiet leitete. Das Schützenhausgelände werde abgesperrt, niemand dürfe das Gebäude und das Umfeld betreten, erklärte der Polizeibeamte vor Ort zum WB. Dutzende Einsatzfahrzeuge standen am "Stellwerk". Verletzte gab es nicht.

Mit den Bildern der Feuerwehr-Drohne ist das gesamte Ausmaß der Zerstörung des Schützenhauses Corvey zu erkennen. Weitere Fotos auf der Feuerwehr-Internetseite http://www.feuerwehr-hoexter.de/einsaetze/einsatzbericht/3502.html Foto: Freiwillige Feuerwehr Höxter

Am Karfreitagmorgen um 5.58 Uhr musste die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen erneut zum Trümmerberg ausrücken: "Rauchentwicklung im Bereich des Kugelfanges" wurde gemeldet. Der Bereich sei erneut abgelöscht und bis 7 Uhr mit einer Wärmebildkamera nach Brandnestern untersucht worden. Auch Rettungsdienst und Polizei waren noch einmal vor Ort.

Das Schützenhaus in Corvey ist völlig zerstört. Foto: Michael Robrecht

Das Großfeuer im Schießstand Corvey war um 16.34 Uhr am Donnerstag von einem Mitarbeiter des "Stellwerk"-Cafes gleich nebenan gemeldet worden. Er habe Dachpfannen zerplatzen hören, sagte der Mann. Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Dierkes berichtete, dass sich die Löscharbeiten weit in den Abend hinziehen würden. So kam es dann auch.

Berichte der Feuerwehrleute

Feuerwehrleute schilderten, dass beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge der Wehr das gesamte Gebäude schon durchgezündet gewesen sei und Flammen und dunkler Rauch aus dem Schützenhaus an vielen Stellen gedrungen seien. Fast 150 Einsatzkräfte waren dann vor Ort. Das Gerücht, dass eine Person vermisst werde, entpuppte sich als Spekulation. Der Hausmeister wurde unverletzt schnell angetroffen.

Ein Nachbar hat das brennende Schützenhaus zu Beginn des Großfeuers mit seinem Handy fotografiert. Foto: Cafe Stellwerk

Die Feuerwehr erklärte, dass ein Innen-Löschangriff nicht mehr möglich gewesen sei, weil der Dachstuhl an vielen Stellen gebrannt habe und schnell eingestürzt sei. Auch die Gefahren von Druckgasflaschen und Munition in Lagerräumen neben dem Schießstand ließen Löscharbeiten im Haus nicht mehr zu.

Großer Schaumteppich

Ein Schaumteppich wurde am frühen Abend über das ganze völlig zerstörte Schießsportzentrum gelegt. Von der großen Theke blieb nichts übrig, die Bestuhlung war nur noch ein Gerippe. "Feuer Aus" hieß es um 21 Uhr. Fast sechs Stunden hatte es also gebrannt. Die Versorger (Strom, Gas- Wasser) wurden angefordert, und das Gebäude ist dann von der gesamten Versogung getrennt worden.

Bis 23 Uhr versorgte das Deutsche Rote Kreuz Bad Driburg die Feuerwehrleute mit Essen und Trinken an einer Verpflegungsstation. Foto: Michael Robrecht

Die DRK Einsatzeinheit 1 aus Bad Driburg versorgte die vielen Einsatzkräfte bis 23 Uhr mit Essen und Trinken, was diese dankbar annahmen.

Aktive und Vorstandsmitglieder des Höxteraner Schützenvereins von 1883 sind entsetzt über die Zerstörung ihres Schützenhauses. Das sei ein Millionenwert, so die Mitglieder. Viele haben seit den 90ern ehrenamtliche Arbeit in und um das Zentrum geleistet. Viele Gastvereine aus der Region und auch die Polizei haben hier immer bis kurz vor dem Brandtag geschossen. Die Schützengilde Höxter muss in ihrem Jubiläumsjahr nun nachdenken, wo sie am letzten Juni-Wochenende das Königsschießen für das Fest Anfang Juli durchführt. Zudem können etliche Veranstaltungen und Schießwettbewerbe nicht stattfinden.

Nach Ostern werden Brandsachverständige der Polizei das Gebäude genau nach dem Brandherd und nach der Brandursache untersuchen. Der Sachschaden ist beträchtlich. Die Waffen- und Munitionsschränke müssen zeitnah gesichert werden. In sozialen Medien und "in der Stadt" kocht dazu jetzt natürlich die Gerüchteküche. Konkrete Hinweise und Spuren zur Brandursache gibt es bislang keine - Stand Karfreitag 10.30 Uhr.