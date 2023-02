Feuerwehr Bosseborn zieht Bilanz: Einsätze bei Großbrand und Tornado

Aber nicht nur in der eigenen Ortschaft, sondern auch überörtlich war die Löschgruppe Bosseborn von der Freiwilligen Feuerwehr Höxter im vergangenen Jahr zu Einsätzen unterwegs. Von den 16 absolvierten Einsätzen musste sie auch zum Großbrand des Schießstandes nach Höxter ausrücken und auch zur Tornado-Großschadenslage nach Ovenhausen, wie aus dem Jahresbericht der Löschgruppe hervorgeht, der auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Bosseborner Wehr verlesen wurde.

Ebenfalls ein Highlight war die Menschenrettung mittels Rettungshubschrauber und Winde aus unwegsamen Gelände am Brunsberg. Ein Gleitschirmflieger war hier Anfang Juni 2022 an einem Steilhang abgestürzt. Ehrungen und Beförderungen auf der Jahreshauptversammlung wurden nach dem verlesenen Jahresbericht vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr, Michael Dierkes, und Dezernatsleiter Stefan Fellmann vorgenommen.

Eine besondere Ehrung wurde dem Löschgruppenführer Thorsten Bömelburg zu Teil. Der Brandinspektor ist von Dezernatsleiter Stefan Fellmann mit dem Ehrenzeichen des Landes in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet worden. Nach jahrzehntelangem Einsatz als Atemschutzgerätewart konnte Hauptbrandmeister Reinhard Hesse von seinem Amt entbunden werden. In den Löschgruppen sei ein Atemschutzgerätewart nicht mehr von Nöten, da diese Aufgabe inzwischen von dem hauptamtlichen Gerätewart der Feuerwehr zentral in Höxter durchgeführt werde. Für seine langjährige Tätigkeit dankten ihm Michael Dierkes und Thorsten Bömelburg.

Nach seinem absolvierten Berufsfeuerwehr-Grundlehrgang bei der hauptamtlichen Feuerwehr in Paderborn (B1-Lehrgang) konnte der Berufsfeuerwehrmann Patrick Wichmann zum Unterbrandmeister befördert werden. Außerdem erhielt er die Ernennung zum neuen Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Höxter-Mitte. Nach bestandenem Leistungsnachweis verlieh Michael Dierkes die Leistungsabzeichen in Bronze an den Feuerwehrmann-Anwärter Marius Hesse und Paul Husemann sowie an den Feuerwehrmann Linus Bierbüsse. Seinen Dank für geleistete Übungen und Einsätze auf Zugebene sprach Zugführer Ralf Meyer den anwesenden Kameradinnen und Kameraden aus.