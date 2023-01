Feuerwehr Lüchtringen: Dominik Brokmann rückt in Führung auf

Viele Einsätze, Übungen und sonstige Veranstaltungen liegen hinter der Löschgruppe, wie Brandinspektor Andreas Bohnenpoll berichtete.

Einsatzzahlen steigen

„Seit 2018 steigen die Einsatzzahlen kontinuierlich an“, so Bohnenpoll. Im vergangenen Jahr musste die Löschgruppe 41-mal ausrücken, davon auch mehrfach nach Höxter zu größeren Brand- und Unwettereinsätzen“, so Bohnenpoll.

Viel läge auch noch vor der Löschgruppe, so wie der geplante Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in den nächsten Jahren oder das große gemeinsame Zeltfest mit der Schützenbruderschaft Lüchtringen (425-jähriges Vereinsjubiläum) vom 23. bis 26. Juni anlässlich ihres 115-jährigen Bestehens.

Nach dreijähriger Corona-Pause gab es viele Ehrungen nachzuholen, die von der Sachbearbeiterin für den Feuerschutz, Susanne Bömelburg, Feuerwehrleiter Jürgen Schmits und Löschgruppenführer Andreas Bohnenpoll vorgenommen wurden.

Zusammengezählt 1735 Jahre sind eine Vielzahl an Mitgliedern der Löschgruppe Lüchtringen bei der Feuerwehr aktiv.

Ehrenzeichen verliehen

Für 35-jährigen aktiven Feuerwehrdienst verlieh die Susanne Bömelburg von der Stadt Höxter das Ehrenzeichen des Landes NRW in Gold an Brandinspektor Maik Schoppmeier sowie in Abwesenheit an Ulrich Korte.

Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst verlieh Bömelburg an die Unterbrandmeister Michael Labrenz und Miguel Schoenen sowie an den Hauptfeuerwehrmann Stephan Schlüter.

Weitere Ehrungen aktiver oder ehemals aktiver Feuerwehrkameraden wurden wie folgt vorgenommen: Josef Korte, Ernst Houben und Anton Knickelmann für 60 Jahre, Franz-Josef Schröder für 50 Jahre, Matthias Schäfer, Stefan Siepler und Franz Gröne für 40 Jahre, Oliver Heine, Sven Lippelt, Dennis Schlüter, Jens Lippelt, Andreas Klie, Rolf Hillebrecht, Tobias Roloff, Matthias Heine und Oliver Korte für 30 Jahre, Björn Rydlewski und Sebastian Heine für 20 Jahre sowie Henrik Risse für 10 Jahre Mitgliedschaft beziehungsweise aktiven Dienst.

Als nicht aktive Feuerwehrmitglieder geehrt wurden Ludwig Korte (60 Jahre), Erhard Fromme, Jürgen Heinemeyer und Elmar Lange (45 Jahre), Karl-Heinz Schilling, Thomas Heine und Thorsten Heine (40 Jahre), Klaus Uhlenbrock, Paul Bohnenpoll und Dietmar Markus (35 Jahre), Ulrich Pollmann, Hans Joachim Schuster, Uwe Farin, Josef Christoph, Franz Kremer, Marc Vogelsang und Renate Treu (30 Jahre), Rudi Roloff, Peter Roloff, Meinolf Gröne und Regina Beverungen (25 Jahre), Mario Tschöke (20 Jahre) sowie Jens Geisler, Helmut Fischer, Manfred Abel, Diethelm Schneider, Michael Fischer, Günter Apel, Andreas Surmann und Jörg Friedrich für 10 Jahre.

Auch der Vorstand des Feuerwehr-Fördervereins wurde neu gewählt. Als Schatzmeister des Feuerwehr-Fördervereins ist Johannes Grothe nach 23 Jahren im Amt verabschiedet worden. Löschgruppenführer Andreas Bohnenpoll bedankte sich bei ihm mit einem Präsent.

Wechsel im Vorstand

Nachfolger von Johannes Grothe wurde Pascal Grimme. Schriftführer bleibt Dennis Schlüter. Als Beisitzer gewählt worden sind Henrik Risse, Martin Fischer und Karl-Heinz Schulte. Als verantwortliche Fahrzeugmaschinisten im Amt bestätigt werden konnten Oliver Korte und Marius Harting (LF 10) sowie Dennis Schlüter und Dominik Brokmann (LF 8).

Beförderungen nahm Stadtbrandinspektor Jürgen Schmits vor. Nach bestandenem Gruppenführer-Lehrgang in Münster ist Dominik Brokmann zum Brandmeister befördert worden.

Eine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann erhielt Benedikt Reichel und zum Feuerwehrmann wurden Noah Hesse und Frederik Hamelmann ernannt.

Das Leistungsabzeichen der Sonderstufe in Gold mit blauem Grund wurde an den Hauptfeuerwehrmann Stephan Schlüter verliehen. Das Bronzeabzeichen erhielten Anna-Lena Becher, Noah Hesse und Benedikt Reichel.