Feuerwehr rettet Mensch aus der Weser bei Lüchtringen

Umfangreicher Einsatz mit vielen Fahrzeugen an der Weser: Die Freiwillige Feuerwehr aus Lüchtringen und Höxter hat am Montag gegen 11.30 Uhr einen Menschen bei Lüchtringen aus dem Fluss gerettet.

Größerer Einsatz am Fluss mit Boot und acht Fahrzeugen: Person kam ins Krankenhaus

Es gab eine Vermisstenmeldung. Rettungsdienstfahrzeuge, Polizei und Feuerwehr rückten mit acht Wagen und einem Boot an. Eine Person musste aus der Weser zwischen Lüchtringen und Höxter am Radweg gerettet werden. Der Einsatz hatte Erfolg: Laut Feuerwehr konnte die Person im Fluss bereits kurze Zeit nach der Alarmierung gefunden und ans Ufer gezogen werden konnte. Lebensgefahr bestand laut Polizei und Feuerwehr nicht. Die gerettete Person kam sofort ins Krankenhaus in Höxter.

Neben den Feuerwehreinheiten aus Lüchtringen und Höxter waren auch die Rettungsdienste aus Holzminden und Höxter im Einsatz. Über die näheren Umstände und Hintergründe für die Rettungsaktion wurde noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.