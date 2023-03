Feuerwehrlauf in Höxter führt Teilnehmer über die Landesgartenschau

Mathias Schmidt an der Weser bei Corvey: Der Feuerwehrsportler bereitet den Feuerwehrlauf in Höxter am 20. Mai vor. Die Strecke führt an der Weser entlang und lässt die Teilnehmenden die Landesgartenschau miterleben. Im September holt Schmidt zum Zehnjährigen seines Engagements für besonders erkrankte Kinder vom 7. bis 10. Spetember die Europameisterschaft der "Fire Fit Europe" nach Höxter.

Wenn Schirmherr Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey am Samstag, 20. Mai, das Startsignal zum Höxteraner Feuerwehrlauf gibt, dann liegt die Landesgartenschau-Eröffnung auf den Tag genau einen Monat zurück. Die Läuferinnen und Läufer sind also mittendrin im blühenden Leben dieses Mega-Events. Initiator Mathias Schmidt hofft auf ein großes Teilnehmerfeld und möchte die 500-er Marke knacken.

„Zusammen für besonders erkrankte Kinder“: Dieses Anliegen steht wie immer im Mittelpunkt und führt von Feuerwehrmännern und -frauen bis hin zu Leistungssportlern, von Walkern bis hin zu Menschen mit Beeinträchtigungen eine bunte Schar zusammen. Auch muskelerkrankte junge Menschen – Leon Schröder aus Rolfzen und Felix und Torben Biermann aus Eversen beispielsweise – haben Mathias Schmidt schon signalisiert, dass sie wieder am Start sein wollen.

Mathias Schmidt begrüßt alle beim Zieleinlauf

Die drei leiden an der Duchenne Muskeldystrophie. Feuerwehrsportler Mathias Schmidt widmet ihnen und allen anderen von dieser unheilbaren Erkrankung betroffenen jungen Menschen seit nunmehr zehn Jahren seinen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz. Der Feuerwehrlauf in Höxter ist ein Baustein. Die Stimmung dieses Ereignisses ist immer eine besondere, weil Mathias Schmidt beim Zieleinlauf alle Eintreffenden in seiner Warmherzigkeit mit offenen Armen empfängt – so wie es in einer Familie der Fall ist, wenn einer der Lieben nach Hause zurückkehrt.

„Es ist mir ein Anliegen, die Teilnehmer am Ziel persönlich zu begrüßen“, sagt Mathias Schmidt. Deshalb geht er auch nicht selber mit an den Start. Und freut sich von ganzem Herzen über jede und jeden, egal, ob er oder sie die sieben Kilometer in 25 Minuten geschafft hat oder nach einer Stunde eintrifft.

Die Weserpromenade bei Höxter war vor einigen Jahren schon einmal Teil der Strecke des Feuerwehrlaufs. Mathias Schmidt (links) hofft auch jetzt wieder auf ein großes Teilnehmerfeld. Termin: Samstag, 20. Mai. Foto: Thomas Kube

Unterstützung findet der unermüdliche Feuerwehrsportler wieder bei vielen Höxteraner Firmen und auch bei seinen Ausrüstern. „Dafür bin ich sehr dankbar“, betont er. Schmidt regt die Unternehmen an, dass ihre Firmenlauf-Teams auch beim „HXFireRun“ an den Start gehen. Dass erstmals die Jugendfeuerwehr Höxter bei seinem Charity-Lauf mitmacht, freut Mathias Schmidt sehr. Denn die Weserstadt ist für ihn, der aus Fürstenau stammt, Heimat. Aber auch von weiter her reisen Teilnehmer zum „FireRun“ an. Dieses Event spricht sich immer wie ein Lauffeuer über die Grenzen der Region hinaus herum.

Die große Läufer-Familie aus Nah und Fern trifft sich am 20. Mai um 13 Uhr im Domänenhof der Welterbestätte Corvey. Nach dem Startsignal durch Hausherr Viktor Herzog von Ratibor führt die Strecke zunächst Richtung Corveyer Hafen und über den neuen Höhenweg oberhalb der Weser und die Promenade bis zum neuen „Pier 1“. Dort wendet die Gruppe und läuft am Fluss entlang zum Weserbogen mit Hauptbühne und Archäologiepark, durch die Eichenallee und am Remtergarten in Corvey vorbei. Ziel ist wieder der Domänenhof, wo sich Siegerehrung und Beisammensein anschließen.

Das Startgeld von 11,20 Euro kommt dem Verein „Drachenpaten“ zugute, den Mathias Schmidt zur Unterstützung muskelerkrankter Kinder gegründet hat. Für den Initiator beginnt nach dem Lauf nahtlos die Planung für das nächste Jahr. Der Termin will frühzeitig sondiert sein. Nach dem Lauf ist also immer gleich vor dem Lauf.

Zum neunten Mal holt Mathias Schmidt im nächsten Jahr seine große Läufer-Familie nach Höxter. Und dann steht auch schon die zehnte Auflage ins Haus. „Der Feuerwehrlauf wächst mit mir“, schmunzelt Mathias Schmidt. „Wenn er zehn wird, werde ich 40.“ Seine Jungs sagen ihm, dass sie weitermachen, wenn er selber aufhört. Das rührt den Familienvater, der ganz klar sagt, dass ohne die Familie und die Freunde all das, was er leistet, nicht möglich wäre. „Sie haben es mit aufgebaut.“

Bis zum 11. Mai sind nun die Anmeldungen für den Feuerwehrlauf entlang der Landesgartenschau unter www.firefighter-owl.de möglich.