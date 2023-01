Das Finanzamt in Höxter bietet alle Bürgern für die Grundsteuererklärung Beratung an. Die Zeit drängt. Am 31. Januar 2023 müssen die Erklärungen vorliegen. Nur die Hälfte der Steuerbürger hat sie jedoch bisher überhaupt abgegeben.

Corinna Adden, Leiterin des Finanzamts Höxter, ruft erneut alle Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Steuerberaterinnen und Steuerberater dazu auf, die Grundsteuererklärung innerhalb der Frist abzugeben und informiert über die häufigsten Fragen. Sie gibt praktische Hinweise, worauf die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Abgabe achten sollten. „Die erste Anlaufstelle, um sich mit der Abgabe der Grundsteuererklärung vertraut zu machen, ist unsere digitale Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de“, so die Vorsteherin.

Erklär-Videos für ELSTER

„Wir haben praktische Erklär-Videos für die Abgabe mit ELSTER erstellt, die Schritt für Schritt durch die Eingabefelder führen“, so die Vorsteherin. „Unsere CheckListen liefern einen guten Überblick der benötigten Daten und geben Hinweise, wo diese zu finden sind.“ Außerdem steht ein FAQ mit Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verfügung. Digital abgeben mit ELSTER Bisher haben über 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ihre Grundsteuererklärung digital bei den nordrhein-westfälischen Finanzämtern eingereicht.

Die digitale Abgabe ist über das OnlineFinanzamt ELSTER unter www.elster.de möglich. Dies bietet viele Vorteile: Die Erklärung kann sicher, kostenlos und ohne Papier abgegeben werden. Außerdem unterstützt ELSTER mit Hilfetexten beim Ausfüllen der Erklärung und überprüft vor Versand ans Finanzamt die fertige Erklärung auf Vollständigkeit und Plausibilität. Was vielen Personen nicht bekannt ist: Wer kein eigenes Benutzerkonto bei ELSTER hat, kann die Grundsteuererklärung auch über den Zugang von nahen Angehörigen abgeben. „Besitzt beispielsweise Ihre Tochter ein Benutzerkonto, können Sie dieses mitnutzen. Auch, wenn Ihre Tochter bereits die eigene Grundsteuererklärung über dieses Konto abgegeben hat“, ergänzt die Leiterin.

Für die Abgabe der Erklärung wird das Aktenzeichen benötigt. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen haben allen Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohngrundstücken ein individuelles Informationsschreiben zugeschickt, das bereits die überwiegenden Daten für die Grundsteuererklärung enthält. „Auch das Aktenzeichen finden Sie dort“, erklärt Frau Adden. „In der Erklärung ist das die erste Eingabe, die Sie machen müssen. Wählen Sie daher ‚Aktenzeichen‘ und nicht ‚Steuernummer‘ aus und tragen Sie es ohne Sonderzeichen ein.“ Das Aktenzeichen ist auch auf einem früheren Einheitswert-Bescheid des Finanzamtes oder auf dem Grundsteuerbescheid der Gemeinde zu finden.

Angaben zu Eigentumswohnungen

„Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigentumswohnungen haben uns gefragt, ob sie in der eigenen Grundsteuererklärung auch Angaben zu weiteren Personen machen müssen, die eine andere Wohnung im Haus besitzen“, sagt die Finanzamtsleiterin. „Das müssen Sie nicht. Sie tragen nur die Daten zu Ihrer eigenen Wohnung und Ihrem Anteil am Gemeinschaftseigentum sowie, falls vorhanden, den zugehörigen Garagenstellplatz ein.“ Anteil eintragen Im Hauptvordruck (auch GW-1 genannt) der Grundsteuererklärung ist in Zeile 11 der Anteil, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, mit Zähler und Nenner einzutragen. „Eigentümerinnen und Eigentümer tragen hier den Anteil ein, zu dem das Flurstück ihrem Grundstück zuzuordnen ist“, erklärt die Vorsteherin.

Angaben zu Wohnhäusern

„Bei einem Einfamilienhaus gehört meist das gesamte Flurstück zum Grundstück und es ist als Zähler ‚1‘ und als Nenner ‚1‘ anzugeben. Dass das Grundstück zum Beispiel Ehegatten jeweils zur Hälfte gehört, ist erst später bei den Informationen zu den Eigentümern anzugeben.“ Bei Eigentumswohnungen ist in der Zeile 11 der Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum einzutragen. Dieser ist zum Beispiel im Kaufvertrag oder in der Teilungserklärung zu finden. Bei den Eigentümerangaben sind dann die Eigentumsverhältnisse bezogen auf die Eigentumswohnung einzutragen (Alleineigentum oder Seite 3/4 Eigentum von Ehegatten). Angaben zu anderen Personen aus der Eigentümergemeinschaft sind nicht erforderlich. Infoschreiben verlegt oder nicht erhalten „Grundsätzlich gilt, dass für jeden Grundbesitz eine Erklärung abzugeben ist“, so Corinna Adden.

Sachdatenauszug für Grundstück muss vorliegen

„Unabhängig davon, ob man ein Infoschreiben vom Finanzamt erhalten hat oder nicht.“ Wer das Schreiben verlegt oder keines erhalten hat, kann über das Grundsteuerportal (Geodatenportal) der Finanzverwaltung den sogenannten Sachdatenauszug zu dem jeweiligen Grundstück in Nordrhein-Westfalen abrufen. Dieser enthält bereits den Großteil der Daten, die für die Grundsteuererklärung benötigt werden: die Gemarkung, den Bodenrichtwert und das Grundbuchblatt.

Hotline mit Informationen für die Bürger

Für individuelle Rückfragen zur Grundsteuerreform ist das Finanzamt Höxter unter 05271-969-1959 (Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr) erreichbar. „Unsere Expertinnen und Experten in der Hotline helfen Ihnen gerne weiter“, sagt die Leiterin. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Hotline leisten hervorragende Arbeit und unterstützen, wo sie können. Das zeigen auch die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger. Die meisten Anliegen können wir bereits am Telefon klären.“

Bei Fragen zu ELSTER, so zur Registrierung, zur Zertifikatsdatei oder zum Abruf von Bescheinigungen, steht für Nordrhein-Westfalen das ELSTER Team NRW unter 0251-934-1954 (Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 15 Uhr) zur Verfügung.

In Nordrhein-Westfalen müssen rund 6,7 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft neu bewertet werden. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat, musste der Gesetzgeber die Grundsteuer reformieren. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben.

Wie gebe ich die Erklärung ab: Vordrucke einfach online ausfüllen und abschicken mit ELSTER: www.elster.de Wenn die Online-Abgabe nicht möglich ist: Papier-Vordrucke ausfüllen und abgeben: Papier-Vordrucke erhalten die Bürger bei ihrem Finanzamt. Ausfüllanleitungen für ELSTER und Erklär-Videos zum Grundsteuerportal: www.grundsteuer.nrw.de

Erklär-Videos auf YouTube: www.youtube.com/c/FinanzverwaltungNRW Grundsteuerportal (Geodatenportal): www.grundsteuer-geodaten.nrw.de, Grundsteuer-Hotline: 05271-969-1959 (Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr) , ELSTER Team NRW: 0251-934-1954 (Montag bis Donnerstag 8 bis 15.30 Uhr und Freitag 8 bis 15 Uhr).