Finanzspritze für „lebendige Zentren“ in Höxter

Fast 3,2 Millionen Euro Städtebaufördermittel fließen in den Stadtumbau Höxters. Das Geld ist zum Teil schon verbaut.

Viele Baugerüste zeugen in der Innenstadt von der Förderung zur Herrichtung von Gebäudefassaden – (von links) Landtagsabgeordneter Matthias Goeken, Baudezernentin Claudia Koch, Jens Kronsbein (Bezirksregierung Detmold) und Bürgermeister Daniel Hartmann.

Die Kommunen fit für die Zukunft zu machen: Dieses Anliegen hat sich die NRW-Landesregierung auf die Fahnen geschrieben. Daher ist die Schaffung und Entwicklung von lebendigen Zentren ein Bestandteil des Programms zur Städtebauförderung. Einen Förderbescheid mit einem Gesamtvolumen von 3.155.000 Euro hat hierfür Jens Kronsbein, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft von der Bezirksregierung Detmold, nun in Höxter übergeben. Bürgermeister Daniel Hartmann nahm die Förderzusage dankend entgegen.

Das Geld wird vornehmlich in drei Projekte investiert: die Neugestaltung der Fußgängerzone im Bauabschnitt Stummrigestraße, Gestaltungsmaßnahmen im Umfeld der Landesgartenschau auf der Wallanlage und die Herrichtung von Fassaden stadtbildprägender privater Gebäude und Grundstücke. An diesen Baumaßnahmen beteiligen sich Land und Bund mit 70 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro.

„Zusammen mit vielen weiteren Maßnahmen führen die geförderten Projekte die städtebauliche Entwicklung der Stadt Höxter konsequent fort. Sie leisten einen großen Beitrag, unsere Stadt für die Zukunft attraktiv zu gestalten“, stellt Bürgermeister Daniel Hartmann bei der Übergabe des Förderbescheides heraus und dankt Land und Bund für die Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Wichtiger Teil der Fußgängerzone

Besonders freut sich der Bürgermeister über die Maßnahmen zur Neugestaltung der Stummrigestraße. Nachdem der Marktplatz bereits vor einigen Jahren umgestaltet worden ist, wurden im Förderprogramm 2020 Mittel für die Gestaltung der Marktstraße und die Nicolaistraße bewilligt. Nun folgt auch der südliche Teil der Fußgängerzone. „Die Stummrigestraße ist mit ihren vielfältigen Angeboten aus Gastronomie und Einzelhandel ein wichtiger Teil unserer Fußgängerzone. Durch die barrierefreie Neugestaltung wird die Aufenthaltsqualität hier ebenfalls nachhaltig verbessert und auch der Einmündungsbereich der Sackstraße an das optische Erscheinungsbild der Fußgängerzone angepasst“, erklärt Daniel Hartmann.

Ein weiterer großer Bestandteil des Förderpakets sind die umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf den Wallanlagen. Im Umfeld des LGS-Geländes soll auch hier die städtebauliche Situation und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. „Mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen werden wir die bestehenden Anlagen aufwerten und eine verbesserte Nutzbarkeit für Aufenthalt, Erholung und Freizeitaktivitäten schaffen“, erläutert Baudezernentin Claudia Koch.

Durch die Integration von Rampen soll insbesondere auch Menschen mit Handicap eine Umrundung um die Altstadt erstmalig ermöglicht werden. Weiterhin soll die vielschichtige Geschichte der Wallanlage erlebbar gemacht werden. „Durch die Freistellung der Wallanlagen im direkten Anschluss an die historische Altstadt wird die prägende Stadtmauer deutlich sichtbarer“, erläutert Claudia Koch.

„ Die Projekte der Stadt Höxter sind beeindruckend. “ Jens Kronsbein

„Die Projekte der Stadt Höxter sind beeindruckend. Die barrierefreien Neugestaltungen der Fußgängerzone und der Wallanlagen erhöhen die Aufenthaltsqualität und fördern das lebendige Miteinander. Die innerstädtische Grünanlage ist damit erstmals vollständig für alle Menschen uneingeschränkt zugänglich. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Bezirksregierung unterstützen das Vorhaben sehr gerne mit ihrer Förderung“, so Jens Kronsbein bei der Bescheidübergabe.

Auch Landtagsabgeordneter Matthias Goeken freut sich über die Mittel aus dem Städtebauförderprogramm 2022 und macht deutlich, dass es sich hierbei um eine der höchsten Förderungen in Ostwestfalen-Lippe und um die höchste Einzelförderung im Kreis Höxter handelt. „Mit den vielfältigen Projekten wird die Lebensqualität in Höxter und der gesamten Region nachhaltig gestärkt“.

Häuserfassaden auch im Programm

Für die Fußgängerzone und teilweise auch für die Wallanlagen wurde jeweils ein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt. „Mit den Baumaßnahmen konnten wir somit bereits vor Erhalt des Förderbescheids beginnen. In einigen Bereichen stehen die Arbeiten sogar schon kurz vor der Fertigstellung“, freut sich Höxters Baudezernentin über die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Detmold und dankt den beteiligten Stellen.

Nicht nur Projekte im öffentlichen Raum erfahren eine Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung. „Es ist weiterhin vorgesehen, Maßnahmen zur Herrichtung von Gebäudefassaden und zur Gestaltung von Hof- und Gartenflächen privater Grundstücke zu fördern“, erklärt Jens Kronsbein von der Bezirksregierung. So werden weitere Anreize für Eigentümer/-Innen geschaffen, in ihre Gebäude zu investieren und so das Stadtbild zu verbessern.

Bei einem kleinen Stadtrundgang konnte sich der Abteilungsleiter von der positiven Wirkung solcher Investitionen überzeugen. Viele Baugerüste in der Innenstadt zeugen aktuell davon, dass die privaten Hauseigentümer ihren Gebäudefassaden ein Facelift unterziehen. Auch das stärkt die Attraktivität der Stadt.